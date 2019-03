Basket | Eurolega 2019 | Milano si qualifica ai playoff se… Tutte le combinazioni per

Video/ Milano Fenerbahce - 90-104 - : highlights della partita - Basket Eurolega - : Video Milano Fenerbahce, 90-104,: gli highlights della partita di Basket, disputata nella 29giornata dell'Eurolega. Tonfo casalingo dell'Ea7.

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il Fenerbahce 104-90 : Olimpia Milano-Fenerbahce, la cronaca Obradovic, a Milano senza Sloukas, Vesely e Lauvergne , presenta come di consueto l'ex Melli in quintetto. Un altro ex di lusso, Nunnally, segna la tripla di un'...

Basket - Eurolega 2019 : Simone Pianigiani “Non avevamo la giusta carica - James è arrivato senza energie” : L’Olimpia Milano è stata nettamente sconfitta dal Fenerbahce nella 29a giornata di Eurolega ed è un ko pesantissimo per i Campioni d’Italia in carica. Simone Pianigiani ha parlato così al termine del match: “Penso che sia veramente chiaro che non avevamo la giusta carica ed energia per competere e battere un top team come il Fenerbahce. Alla fine abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo, abbiamo speso tanto per arrivare ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano crolla contro il Fenerbahce. Playoff lontanissimi per l’Olimpia : L’Eurolega dell’Olimpia Milano è finita con ogni probabilità questa sera. La squadra di Pianigiani viene demolita al Forum dal Fenerbahce per 104-90 ed ora serve anche più di un miracolo per centrale la qualificazione ai Playoff. Serviva una prestazione importante a Milano ed invece l’Armani Exchange vive una delle peggiori serate della sua stagione europea, confermando la crisi in cui è piombata con cinque sconfitte ...

Basket - Eurolega : Milano-Fenerbahce alle 20 : 45 : Si può fare. Per mille motivi, ma anche e soprattutto perché il Fenerbahce sbarcato ieri a Milano non è nella sua versione più aggressiva. Obradovic ha lasciato a Istanbul Ennis, Lauvergne, Sloukas e ...

Basket - Eurolega 2019 : questa sera Milano-Fenerbahce. Simone Pianigiani : “Dovremo avere equilibrio e combattività” : Ha parlato a pianetaBasket.com Simone Pianigiani a poche ore dalla sfida dell’Olimpia Milano in casa contro il Fenerbahce, nella 29ma e penultima giornata dell’Eurolega di Basket. Il coach dei meneghini sostiene che quella di stasera sia una sfida fondamentale per la stagione europea dei lombardi. Così Pianigiani a poche ore dalla partita: “C’è solo un unico concetto da rimarcare ed è la voglia di dare il massimo contro la ...

Basket - Eurolega : Milano - serve l'impresa contro il Fenerbahce : Milano - La sconfitta nello scontro diretto con il Panathinaikos ha terribilmente complicato il cammino di Milano verso i playoff in Eurolega ma la qualificazione non è impossibile, malgrado all'...

Basket - Eurolega 2019 - 29^ giornata : sfida decisiva per Milano - c’è il Fenerbahce di Datome e Melli con diverse assenze : Serve una grande notte all’Olimpia A|X Armani Exchange Milano per tenersi aperta con certezza la porta dei quarti di finale di Eurolega 2018-2019: nell’ultima gara casalinga della stagione regolare, con il Mediolanum Forum di Assago che si preannuncia tutto esaurito, arriva il Fenerbahce di Gigi Datome e Nicolò Melli. La squadra allenata dal leggendario Zelimir Obradovic, però, dovrà fare a meno in maniera certa di quattro pedine non ...

Olimpia Milano-Fenerbahce Istanbul - Eurolega Basket 2019 : programma - orari e tv : Dentro o fuori. L’Olimpia Milano si gioca tutto il suo futuro europeo nel match della 29a giornata di Eurolega contro il Fernarbahce. La squadra di Simone Pianigiani è obbligata a vincere per mantenere l’ottava posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff. Questa è la prima delle due finali di Milano, visto che la settimana successiva dovrà vincere per forza anche ad Istanbul contro l’Efes. Giovedì sera al Forum ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A Basket in DIRETTA : la capolista vuole riscattare il ko in Eurolega : Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cremona-Milano, 23mo turno della Serie A di basket 2019. I padroni di casa sono reduci dalla pesante sconfitta di Varese con il risultato di 83-64, ma il terzo posto in classifica dimostra la bontà del campionato disputato sinora dalla Vanoli. L’Olimpia viene da tre sconfitte consecutive, prima in casa contro Venezia per 86-87 e poi, soprattutto, le due in Eurolega con Real Madrid e ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano-Panathinaikos 83-95. Simone Pianigiani : “Questa serata pesa - non ho però mai fatto calcoli” : Ha parlato a pianetaBasket.com Simone Pianigiani al termine della sconfitta dell’Olimpia Milano in casa contro il Panathinaikos, nella 28ma giornata dell’Eurolega di Basket. Il coach dei meneghini sostiene che quella di stasera sia stata la peggior partita della stagione europea dei lombardi. Così Pianigiani a fine partita: “Sfortunatamente abbiamo giocato stasera la nostra peggiore partita, non abbiamo mai perso con uno scarto ...

Basket - Eurolega 2019 : il calendario delle ultime due giornate. E’ volata a 7 per i playoff - le avversarie di Milano e delle altre contendenti : Due giornate alla fine della stagione regolare in Eurolega e la lotta playoff è più viva che mai. Sette squadre per tre posti ed una situazione in classifica che rende ancora apertissima ogni soluzione. Con le vittorie di questa sera Vitoria e Panathinaikos sembrano essere più tranquilli, mentre la sconfitta odierna mette Milano in una situazione molto complicata. LA CLASSIFICA ATTUALE Baskonia Vitoria (15-13) Panathinaikos (15-13) Olimpia ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il Panathinaikos 95-83 : Olimpia Milano-Panathinaikos, la cronaca Ogni possesso è una furiosa battaglia fin dai primi minuti. James è l'osservato speciale da coach Pitino e si vede, così sono Nunnally e Micov a prendersi ...