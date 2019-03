UFC – Conor McGregor | il ritiro è… hot! “Sparring cubano a Miami” | l’occhio cade sul lato

UFC – Ritiro Conor McGregor - il commento di Khabib Nurmagomedov : “c’è solo un re nella giungla” [FOTO] : Conor McGregor annuncia il suo Ritiro dalle MMA, Khabib Nurmagomedov gli rifila una velenosa frecciatina via social “Hey ragazzi, una notizia veloce: mi Ritiro”, con queste parole, apparse sul suo profilo Twitter nella giornata di ieri, Conor McGregor ha annunciato il suo Ritiro dalle MMA. In attesa di scoprire nuovi dettagli sulla vicenda (l’ultima l’accusa di violenza sessuale) che potrebbe rivelarsi solo ...

UFC – Ritiro Conor McGregor : spunta l’accusa di violenza sessuale! : Conor McGregor spiazza tutti annunciando il suo clamoroso e inaspettato Ritiro via Twitter: dagli USA però spuntano però la notizia di una presunta accusa per violenza sessuale Nella giornata di ieri, Conor McGregor ha spiazzato tutti i fan della UFC con un clamoroso annuncio: tramite un breve messaggio rilasciato su Twitter, il fighter irlandese ha annunciato il suo Ritiro. Nessun indizio aveva fatto presagire una notizia del genere, ...

UFC – Conor McGregor si ritira - Dana White conferma : “sono felice per lui - ha scelto di…” : Conor McGregor annuncia il suo ritiro dalle MMA: il boss della UFC, Dana White, si è detto contento della decisione dell’irlandese Nelle ultime ore tutti i fan delle MMA hanno appreso, con grande incredulità, la notizia riguardante il ritiro di Conor McGregor. Lo stesso fighter irlandese, tramite un post rilasciato su Twitter, ha annunciato il ritiro delle MMA. In attesa di scoprire se si tratti dell’ennesima trovata di ...

UFC – Annuncio shock di Conor McGregor : l’irlandese si ritira dalle MMA [FOTO] : Tramite un messaggio shock su Twitter, Conor McGregor ha annunciato il suo ritiro dalle Mixed Martial Arts all’età di 30 anni Come un fulmine a ciel sereno, una clamorosa notizia scuote il mondo delle MMA: Conor McGregor ha annunciato il ritiro! La stella delle arti marziali miste ha svelato la notizia ai fan con un messaggio rilasciato su Twitter: “hey ragazzi, un Annuncio veloce, ho deciso di ritirarmi dallo sport conosciuto ...

UFC – Conor McGregor pronto a tornare nella gabbia : “sono in trattativa - ecco la data!” : Conor McGregor pronto a tornare nella gabbia UFC: il fighter irlandese ha ammesso di essere in trattativa per ritornare a combattere nel mese di luglio Mentre è ancora impegnato a ‘scontare’ la sua sospensione dopo la rissa risalente a UFC 229, Conor McGregor guarda già al futuro. Il fighter irlandese è pronto a ritornare nella gabbia e svela ai microfoni di ABC-7 di tenersi in forma aspettando l’esito delle trattative ...

UFC – L’ammissione di Conor McGregor : “Nurmagomedov? Ho perso perché non l’ho rispettato. Voglio un rematch” : Conor McGregor prova la strada dell’umiltà per ottenere un rematch contro Khabib Nurmagomedov: il fighter irlandese ammette di non aver rispettato abbastanza il suo avversario nello scorso incontro Una volta conclusa la sua sospensione, Conor McGregor ha in mente una sola cosa: prendersi la rivincita contro Khabib Nurmagomedov. Il fighter irlandese è stato sconfitto in maniera piuttosto dura a UFC 229, evento nel quale è stato costretto ad ...

UFC – Conor McGregor chiede scusa ai fan dopo l’arresto : “la pazienza è una virtù - ci sto lavorando…” : Nei giorni scorsi Conor McGregor aveva reagito male all’insistente richiesta di una foto da parte di un fan, spaccandogli il telefono e venendo arrestato: il fighter irlandese si scusa su Instagram Nei giorni scorsi, Conor McGregor è tornato a far parlare di sè per questioni extrasportive. Il fighter irlandese, all’uscita di un hotel di Miami, ha avuto un alterco con un fan, finendo per spaccargli il telefono in mille pezzi, ...