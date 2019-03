Tim | Wind e Vodafone | offerte mobile internet e minuti ad aprile 2019

termometropolitico

(Di venerdì 29 marzo 2019) Tim,adAnche per il mese diTim,presentano le loro, proponendo interessanti pacchetti comprendentie trafficoa costi che variano in base alla quantità offerta e alle tipologie di clienti. Tra proroghe digià in corso e nuove soluzioni, andiamo a scoprire le miglioriproposte questo mese da Tim,. Senza dimenticare le soluzioni che propongono in vendita o in abbinamento allegli smartphone Huawei P30 e P30 Pro, che potete leggere in questo articolo.TimContinua la gamma di soluzioni Tim Senza Limiti, conattivabili fino al 28. Ecco le promozioni in esclusiva per i clienti Tim.Silver:illimitati, 20 GB di traffico(+5 GB in caso di ...

simotosto91 : @stetho83 @Zanna1996 @ricky_schiavon @FabrizioDiMuro @capuanogio @SerieA Vodafone fa cagare come Tim, Tre, Wind. Da… - pcexpander : LG K40 arriva in Italia a meno di 180€: ha un tasto fisico per Google Assistant (foto) #pcexpander #cybernews… - pcexpander : Trony “Prezzi Pazzi” fino al 4 aprile: solo online smartphone, TV ed AirPods a 155€ (foto) #pcexpander #cybernews… -