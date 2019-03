Scende in campo la Nazionale di Poste, a guidarla Angelo Di Livio (Di venerdì 29 marzo 2019) Scende in campo la Nazionale di Poste, a guidarla Angelo Di Livio



L'ex campione della Juventus, della Fiorentina e della Nazionale italiana guiderà questo speciale team gialloblù composto da dipendenti di Poste italiane







