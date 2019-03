Ronaldo | maglie autografate ad un tifoso speciale | gran gesto di CR7

CDS : ' Ronaldo non è stato preso per vendere magliette' : Il calcio, per fortuna, non è una scienza esatta, non è aritmetica, due più due col pallone può fare anche tre o cinque, ma alzi la mano chi, tra juventini in servizio permanente effettivo e nemici ...

Cristiano Ronaldo : naso rotto a una tifosa - poi la maglietta con dedica : Ronaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridQuando entra in scena Cristiano Ronaldo, spesso succedono cose incredibili: sia sul rettangolo verde, dove è solito deliziare i tifosi con giocate di alta ...