Roma | l’Alveare è stato il primo coworking per genitori e bimbi Ma ora è costretto a

(Di venerdì 29 marzo 2019) C’era il sole la prima volta che ho messo piede al. Era il giorno dell’inaugurazione e l’emozione era davvero tanta per quelcon spazio baby della Capitale. Profumava di buono, di innovazione, di vento fresco del Nord Europa, dove la sperimentazione è partita tanti anni fa e oggi è consolidata. Unper neo mamme e per neo, con annessa area baby, sembrava una sfida da visionarie, soprattutto perché pensata a Centocelle, periferia est della Capitale. Voleva dire investire in un sogno che cinque anni fa ha preso forma grazie allo spirito imprenditoriale e all’idea di welfare urbano di tre ragazze: Serena, Daniela e Ilaria.Fummo tra i primi a raccontarvi di quel sogno, ne seguimmo la nascita e la crescita, fatta di neo mamme sedute attorno a un tavolo, ognuna con la sua postazione di lavoro: i bambini, piccoli e piccolissimi, nella stanza ...

