Rifiuti | Raggi chiede esercito siti Roma

Rifiuti - il sindaco Raggi : “Ho chiesto l’intervento dell’esercito per la vigilanza degli impianti” : “Per la sicurezza dei siti di trattamento ho chiesto al ministro dell’Ambiente, della Difesa, dell’Interno, dell’Economia e al Prefetto un rafforzamento della vigilanza anche tramite l’esercito. Non vorremmo che questi incidenti fossero ricorrenti“: lo ha dichiarato il sindaco di Roma Virginia Raggi uscendo da Palazzo Valentini dove questa mattina ha incontrato il prefetto di Roma Paola Basilone per parlare ...

Rifiuti : Raggi - nuovo rogo colpo durissimo : ROMA, 25 MAR - "La magistratura farà le sue indagini che si aggiungono a quelle sull'incendio dello scorso 12 dicembre che ha devastato e reso inutilizzabile l'impianto di trattamento dei Rifiuti del ...

Raggi : Rifiuti - vigili multano recidivo che ne abbandona in strada : Roma – “Guardate queste immagini. Le ha girate un cittadino di Roma, un cittadino di cui essere orgogliosi perche’ si e’ opposto a chi, al contrario, offende la citta’ e i suoi abitanti. Questo cittadino ha ripreso un incivile che ha scaricato un armadio, qualche sacco e, come e’ scritto nel verbale della polizia, ‘rifiuti speciali ingombranti’ sotto il cavalcavia di via Flaminia, nella zona nord ...

L'ex assessore ai Rifiuti contro Virginia Raggi : "Roma governata dagli amici di Lanzalone" : L'ex assessore all'Ambiente è furiosa. Parla al Corriere della Sera della sua esperienza in Campidoglio - si è dimessa in disaccordo con il Comune sulla bocciatura del bilancio di Ama - e ne ha per tutti. A cominciare da Virginia Raggi, la sindaca M5S che non governa Roma, perché "hanno prevalso gli amici di Lanzalone: Giampaoletti e Lemmetti governano la città". Il primo, Franco Giampaoletti, è il city ...

Quante bugie ha detto Raggi sui Rifiuti? : Roma. Adesso il caos può diventare un terremoto e il braccio di ferro fra la giunta Raggi e i vertici dell’Ama una nuova, pericolosissima, grana giudiziaria per il Campidoglio. Dopo le dimissioni dell’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari e la rimozione del cda di Ama, infatti, sulla mancata app

Rifiuti - Raggi : “Piena fiducia in Giampaoletti. Chiarezza nei conti è base per costruire solide fondamenta” : “Piena fiducia a Giampaoletti. Mi permetto di far notare una cosa: sono contenta che la magistratura faccia Chiarezza su questi debiti che risalgono a circa 10 anni fa. Stiamo facendo un’azione di pulizia nei vari bilanci e Ama non si sottratte a questa operazione, perchè la Chiarezza nei conti è la base per costruire solide fondamenta. Mi sarei aspettata pieno sostegno da parte di tutti: ricordo, come nel caso del rocchetto di ...

Raggi : bene retata contro traffico Rifiuti - battaglia a malaffare prosegue : Roma – “bene maxi-operazione contro traffico illecito dei rifiuti. Ringrazio i Carabinieri, la Polizia locale di Roma Capitale e la Direzione distrettuale antimafia. Continua lotta contro malaffare e corruzione”. Lo scrive, in un tweet, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: bene retata contro traffico rifiuti, battaglia a malaffare prosegue proviene da RomaDailyNews.

Rifiuti : Raggi revoca Cda di Ama - fuori Lorenzo Bagnacani : Con un'ordinanza la Sindaca Virginia Raggi ha revocato il Cda di Ama. Dopo le dimissioni dell'ex Assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari, adesso a perdere la carica è Lorenzo Bagnacani in qualità di Amministratore Unico della municipalizzata. revocato il cda di Ama E' bastata un'ordinanza firmata dalla Sindaca Virginia Raggi a revocare il Cda di Ama. Lorenzo Bagnacani in qualità di Amministratore Unico della municipalizzata lascia la carica. ...

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha revocato l’intero Cda di Ama - l’azienda municipale che si occupa della raccolta dei Rifiuti : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha firmato un’ordinanza di revoca dell’intero Consiglio d’amministrazione di Ama, l’azienda municipale che si occupa della raccolta dei rifiuti, compreso l’amministratore delegato Lorenzo Bagnacani. La revoca, riporta ANSA, è stata decisa durante una riunione della

Ama - Raggi revoca il cda dell’azienda dei Rifiuti. Via il presidente Bagnacani : Finisce l’era di Lorenzo Bagnacani in Ama. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza con cui revoca l’intero consiglio di amministrazione della municipalizzata dei rifiuti di Roma. La decisione è stata comunicata nel corso di una giunta che ha votato una memoria con cui, a quanto si apprende, ha “preso atto” dei disservizi e del mancato Raggiungimento da parte della governance degli obiettivi prefissati. Il collegio ...

Palozzi : situazione Rifiuti complicata e Raggi ancora intenta a far annunci : Roma – “Il Piano Ama bocciato, l’assessore all’Ambiente che si dimette, la differenziata al palo, una raccolta rifiuti precaria e inefficiente, una citta’ sporca e degradata, sindacati e lavoratori della municipalizzata preoccupati. La questione ambientale a Roma rischia di assumere i contorni di una vera e propria emergenza se la sgangherata giunta Raggi non si decidera’ ad uscire dagli annunci e a mettere in ...

Emergenza Rifiuti - ultima occasione di risalita per Virginia Raggi : Quindi una persona che ci sappia fare, che capisca innanzi tutto un'evidenza della politica : l'immagine di un cassonetto fetido davanti a casa nostra non sarà mai compensata da nessun reddito di ...

Rifiuti : linea dura Raggi - ansia in giunta : ANSA, - ROMA, 09 FEB - Dopo l'addio dell'assessore Pinuccia Montanari, si registra fibrillazione nella giunta capitolina. La linea decisionista della prima cittadina, che ieri si è imposta sulla ...