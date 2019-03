Pistoia | quindicenne legata e derisa dai compagni

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) In una scuola di, si è verificato un nuovo presunto episodio di bullismo. È accaduto al liceo artistico Petrocchi, durante l’assemblea d’istituto che si stava svolgendo nello spazio espositivo dell'ex Breda.Ieri mattina, una ragazza di 15 anni, è stata “bullizzata” dai suoi coetanei che l’hannoad un palo, imbavagliata e “dipinto” il viso con scritte e disegni volgari. Secondo le prime ricostruzioni, in occasione dell’assemblea, non avrebbe portato nel suo zaino i libri e i quaderni scolastici, ma bottiglie di birra e di vodka. Avrebbe così iniziato a bere, fino a perdere i sensi, ed infatti solo a quel punto i suoidi classe avrebbero iniziato a “prendersi gioco” del suo stato psicofisico alterato....

