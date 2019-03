Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Da un liceo diarriva l'ennesima brutta storia di. Una studentessa, stordita dall'alcol, ha raccontato di essere stata legata e derisa da alcuni suoidi scuolaun'di istituto in corso presso lo spazio espositivo dell'ex Breda (la Cattedrale di via Pertini). Sulla vicenda, dai contorni poco chiari, sta indagando la Digos che ha già acquisito diversi filmati realizzati dai presenti.L'di istituto Giovedì 28 marzo gli studenti del liceo artistico Petrocchi disi sono riuniti per la consuetad'istituto. E, propriol'incontro, un'alunna iscritta al primo anno sarebbe stata vittima di un deplorevole atto di. Secondo quanto riportato da alcuni studenti (sentiti nelle scorse ore dagli uomini della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) la ragazzina sarebbe arrivata all'ex Breda ...

Noemithestar : Pistoia, 15enne ubriaca denuncia atti di bullismo da parte dei compagni durante assemblea - ALESSIinfo1 : Pistoia, 15enne ubriaca legata e bullizzata dai compagni di scuola - apinchofgingers : Ohhhhleeee e la colpa di chi è?! E manco a dirlo, della bullizzata! Si perché... 'se stava in casa', 'se non beveva… -