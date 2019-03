Perché le vendite di iPhone rischiano di essere bloccate?

wired

(Di venerdì 29 marzo 2019) Nell’ostica guerra Qualcomm vs Apple è arrivata la richiesta del giudice MaryJoan McNamara del blocco per impedire l’importazione e vendita negli Stati Uniti di alcuni modelli di. Quali sono le motivazione tecniche ovvero quali sono le tecnologie e i componenti che rientrano in questa querelle legale, ultima di una lunga serie che conta su numerosi precedenti con vittorie di ambo le fazioni? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.Erano due le questioni sollevate da Qualcomm: glicon chip prodotto dal rivale e connazionale Intel avrebbero infranto due brevetti per migliorare la qualità e la velocità del download di dati. I modelli tirati in ballo sarebbero7 e7 Plus, ma il bando potrebbe estendersi anche ad altre versioni dello smartphone Apple. Un’altra richiesta di Qualcomm a proposito dell’infrazione di un brevetto ...

