Oroscopo Vergine | aprile | difficoltà emotive per il segno

L'Oroscopo del weekend dal 29 al 31 marzo : Pesci divertito - Vergine innamorata : marzo sta per concludersi e L'oroscopo del weekend stila il riassunto delle opportunità e delle sensazioni amorose di ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrologiche rappresentano il risultato dei transiti planetari favorevoli. Previsioni astrologiche Ariete: venerdì la Luna vi è amica poiché ospite del Sagittario e potrete lasciarvi prendere da un amore passionale e tanta voglia di avventura. Nel fine settimana sentirete forte il bisogno di ...

L'Oroscopo di domani 29 marzo - previsioni da Ariete a Vergine : Toro a un bivio : L'oroscopo di domani 29 marzo 2019 vista l'attuale posizione planetaria è pronto a mettere in evidenza tre segni super-fortunati per questo venerdì. Il quinto giorno dell'attuale settimana, dunque, ad avere accanto la mano fortunata delle stelle saranno in primis coloro nativi in Ariete, favoriti dagli astri in amore e nel lavoro. A ben figurare il prossimo venerdì di fine settimana anche un altro segno: l'attenzione sarà tutta rivolta in ...

Oroscopo 30 marzo : nuove proposte per Vergine - Bilancia preoccupata : La fine del mese di marzo metterà in discussione il Cancro, alle prese con dei chiarimenti, mentre la Vergine avrà un buon recupero. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per la giornata di sabato 30 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: il vostro fine settimana sarà un po' altalenante. Vi sentite sotto pressione e avete assunto un atteggiamento molto distaccato da chi non vi convince. In amore fate attenzione: il vostro ...

Oroscopo 29 marzo : opportunità per Gemelli - Cancro impegnato - Vergine insicura : La giornata di venerdì 29 marzo si prospetta complicata per il Capricorno, mentre per i Gemelli ci sarà una condizione astrologica interessante. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: avete maggior forza ed energia in amore. Molti di voi non provavano emozioni così intense da diverso tempo. Avete ricevuto alcune sorprese che vi hanno spinto ad aprirvi sempre di più. Siete aperti a nuovi ...

L'Oroscopo di domani 27 marzo - previsioni da Ariete a Vergine : mercoledì Toro gongola : L'oroscopo di domani 27 marzo 2019 porta in primo piano una splendida novità riguardante l'Astrologia applicata alla giornata di mercoledì. Curiosi di mettere a nudo la voce delle stelle in merito al prossimo giorno in calendario? Bene, allora andiamo subito a svelare l'arcano: domani 27 marzo assisteremo al passaggio della Luna in Capricorno a partire dalle ore 15:07 del primo pomeriggio. A questo punto la curiosità di sapere quali saranno i ...

Oroscopo Paolo Fox domani - lunedì 25 marzo 2019 : Leone - Vergine - Bilancia e Scorpione : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Oroscopo Paolo Fox domani - domenica 24 marzo 2019 : Leone - Vergine - Bilancia e Scorpione : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Oroscopo 24 marzo : relazioni favorite per Vergine : Ultimo giorno della settimana che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Domenica 24 marzo si prospetta una giornata interessante per diversi segni come il Toro e la Bilancia e di leggero calo per i Pesci. Nello specifico leggiamo tutto l'Oroscopo del 24 marzo 2019. Ariete: in amore, se vedete che qualcuno è contro di voi non dategli peso, domani le cose andranno meglio. Nel lavoro state vivendo una fase un po' complicata, vorreste ...

L'Oroscopo di domani 23 marzo : Ariete sfiduciato - Vergine consapevole : L'oroscopo di domani segno per segno approfondisce i punti di forza e quelli deboli di ciascun segno zodiacale, cercando di aprire un varco che porta alla felicità. Cosa ci svelano le stelle nelle previsioni astrologiche di sabato? Qui di seguito le premonizioni. Cambiamenti positivi nelL'oroscopo di sabato Ariete: anche se il Sole cerca di illuminare il vostro cielo poiché ospite, non riuscite a ritrovare la serenità perduta. C'è qualcosa che ...

Oroscopo 23 marzo : Vergine insoddisfatto - Scorpione seducente : Curiosi di sapere qual è il vostro Oroscopo per la giornata del 23 marzo e sapere che cosa vi attende? Di seguito le previsioni degli astri su amore e lavoro per la giornata di sabato da Ariete a Pesci. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Non avete voglia di impegnarvi nei problemi quotidiani. Volete proteggervi da chi vi richiama al dovere e vi carica di responsabilità. Fatevi scivolare tutto addosso. Un amore quasi dimenticato ...

Oroscopo dal 25 al 31/3 : Scorpione solitario - Vergine rassegnata - Acquario distaccato : La settimana che va dal 25 al 31 marzo si rivelerà molto positiva sul lavoro e meno nell'ambito sentimentale. L'Ariete, il Toro ed il Capricorno avranno successo, ovviamente con il contributo dei loro sforzi. Il Cancro, la Bilancia e il Leone avranno problemi con i partner non riuscendo a fidarsi o comunque per non essere organizzati abbastanza per trascorrere del tempo con loro. Dall'Ariete alla Vergine Ariete: avrete delle opportunità ...

Oroscopo settimanale fino al 31 marzo : sette giorni positivi per Ariete - Toro e Vergine : Una nuova settimana è in arrivo. Curiosi di sapere cosa porterà di interessante l'Oroscopo settimanale? Ecco allora pronte per voi le nuove previsioni zodiacali sulla settimana compresa da lunedì 25 fino a domenica 31 marzo 2019. Tra i segni fortunati risultano nel periodo Ariete, Toro e Vergine. invece in leggero affanno risultano essere coloro nativi in Pesci. Andiamo ai dettagli segno per segno. Le previsioni della settimana da Ariete a ...

Oroscopo di domani 22 marzo - previsioni da arietini a Vergine : cancrini sbancano in amore : L'Oroscopo di domani 22 marzo 2019 riserva novità, sorprese ma anche piccoli contrattempi. Target di oggi la classifica stelline e le predizioni astrali per la sestina da Ariete fino a Vergine. Curiosi di scoprire quale segno avrà fortuna in amore e nel lavoro? Ebbene, a fare la differenza senz'altro sarà l'aspetto positivo della Luna in Bilancia che, oltre a favorire la posizione al "top del giorno" ai nativi del Cancro è pronta a regalare ...

Oroscopo settimana dal 25 al 31 marzo : Leone paziente - Vergine fortunata : L'ultima settimana di marzo sarà dedicata al lavoro per i Pesci, mentre il Cancro sarà molto energico e vitale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per la settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: un'amicizia importante potrebbe diventare qualcosa di più. Siate voi a prendere l'iniziativa nel corso del prossimo fine settimana. Se avete un lavoro indipendente, in questa settimana ...