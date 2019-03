MotoGp – E’ tempo di… letture per Valentino Rossi in Argentina | i ‘consigli’ del Dottore

LIVE MotoGp - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere 1 in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Inizia il lungo weekend sul tracciato sudamericano, i piloti inizieranno a prendere confidenza con un circuito caratterizzato da curve a lunga percorrenza che potrebbero mettere in difficoltà alcuni atleti. I 45 minuti di questa sessione serviranno proprio per trovare la giusta messa a punto delle moto e per migliorare ...

MotoGp - Valentino Rossi verso l'Argentina : "Speriamo nel bel tempo. Podio? Ci proverò" : Dopo il 5° posto all'esordio stagionale del Mondiale di MotoGP sulla pista di Losail, Valentino Rossi si prepara alla trasferta in Argentina in programma per questo weekend. L'augurio del pilota della ...

MotoGp : la sentenza sul caso Ducati sarà nota lunedì o martedì. La Corte d’Appello della FIM ha deciso di prendere tempo : Tutto rimandato: la Corte d’Appello della FIM esprimerà il verdetto sulla controversa appendice aerodinamica usata dalla Ducati nel corso del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP in Qatar per le giornate di lunedì o martedì. E’ questo quello che emerge al termine di una lunga giornata trascorsa a Mies, in Svizzera, vicino Ginevra. I tre giudici Anand Sashidharan, Lars Nilsson e Sakari Vuorensola si esprimeranno dopo un’attenta ...

MotoGp - Marquez subito il più veloce in Qatar. Quarto tempo per Valentino Rossi - fuori però dalla top ten : subito il campione del mondo. Che, già in Qatarm si mette dietro i rivali. Libere 3 nel segno di Marc Marquez a Losail in Qatar in vista del primo Gran Premio della stagione della MotoGp. Lo spagnolo della Honda ha fermato ...

MotoGp - Viñales in… soccorso di Marquez : “il suo tempo record? L’ho aiutato io perchè è infortunato” : Avendo Marquez centrato il suo tempone sfruttando la scia di Viñales, lo spagnolo della Yamaha ha commentato l’accaduto con ironia Sensazioni positive per Maverick Viñales dopo la prima giornata di prove libere in Qatar, lo spagnolo ha chiuso al secondo posto nelle FP2 dietro al solo Marquez, riuscito a strappare un super tempo sfruttando la scia proprio del pilota Yamaha. AFP/LaPresse Ottime le indicazioni raccolte da Viñales, ...

MotoGp – Marquez non si accontenta : “il tempo? Buono - ma dobbiamo lavorare ancora” : Marc Marquez soddisfatto del risultato ottenuto oggi in pista nelle prove libere del Gp del Qatar: le parole del campione del mondo di MotoGp, sempre a caccia di miglioramenti E’ terminata la prima giornata di prove libere del primissimo weekend di gara del Motomondiale. I piloti di Moto3, Moto2 e MotoGp sono scesi in pista, sul circuito di Losail per lavorare sodo in vista della gara di domenica, il cui orario è stato ...

LIVE MotoGp - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. A Losail si torna in pista dopo la sessione che ha aperto il pomeriggio e i piloti avranno a disposizione ancora 45 minuti di tempo per trovare la giusta messa a punto sulle proprie moto e per perfezionare il proprio feeling col tracciato nel deserto, si girerà sotto i riflettori proprio come accadrà domenica quando si disputerà ...

MotoGp – Lorenzo tra passione ed infortuni - Jorge in Qatar non ancora la 100% : “ho bisogno ancora un mese di tempo” : Jorge Lorenzo pronto all’esordio stagionale nonostante una condizione fisica non ancora al 100%: le parole del maiorchino nella prima conferenza stampa della stagione 2019 di MotoGp L’attesa è finalmente terminata: i piloti e tutti gli uomini degli staff delle squadre partecipanti al Motomondiale 2019 popolano nuovamente il paddock, quello di Losail, dove domenica si disputerà il Gp del Qatar, prima gara ...

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Qatar 2019 : “Non sono ancora ok con il polso - dovrò recuperare il tempo perso” : È un Jorge Lorenzo tranquillo, nonostante tutto, quello che ha parlato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019. Il maiorchino, dopo la frattura dello scafoide di qualche settimana fa, sbarca a Losail senza troppe certezze sulla sua condizione fisica, né si fa troppe illusioni sul suo weekend in MotoGP. “Effettivamente negli ultimi sei mesi sono stato un po’ ...

MotoGp - Test Qatar – Petrucci - che voglia : “buon tempo nonostante il vento. Adesso è ora di cominciare a correre!” : Danilo Petrucci conclude l’ultima giornata di Test in 10ª posizione: il pilota Ducati limitato dal vento, ma voglioso di far bene in gara ufficiale Il team Mission Winnow Ducati ha concluso i Test MotoGp in Qatar con Petrucci 10º e Dovizioso 15º nella classifica combinata. Tra due settimane la gara di apertura del campionato 2019 Il team Mission Winnow Ducati ha concluso questa sera i Test MotoGp sul circuito di Losail (Qatar). Nei ...

MotoGp : Viñales primo nei test - quarto tempo per Rossi : LOSAIL - Maverick Viñales è il più veloce nella terza e ultima giornata dei test di MotoGp sul circuito di Losail in Qatar. Lo spagnolo, in sella alla Yamaha ufficiale, gira in 1'54"208 ...

MotoGp - test Losail vola Viñales - 5° tempo per Rossi : Il campione del mondo è fuori dalla top 5 e vittima di una scivolata di lieve entità. Non il miglior Marquez si dice comunque soddisfatto anche per il recupero fisico dopo l'operazione alla spalla di ...