Milan | Gattuso vuole voltar pagina | “mazzata derby | caso Kessiè chiuso”

(Di venerdì 29 marzo 2019) Gennaroè tornato a parlare in conferenza stampa dopo ilperso dal suocontro l’Inter, adesso bisognain fretta “Il nostro scudetto è la Champions, mancano 10 partite in cui dobbiamo giocarcela. Ilè stata una mazzata, una sconfitta che brucia, ma abbiamo il dovere di guardare avanti“. Ripartire con il passo giusto dopo la sosta per la Nazionale, è quello che chiede Gennaroalnella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di genova contro la Sampdoria. “Non è tutto da buttar via, l’importante è tornare a fare quello che sappiamo. Vedo una squadra consapevole di quanto si sta giocando -prosegue il mister rossonero-. Chesarà? Il solito, una squadra che non regala, che entra in campo decisa. L’esatto opposto della partita con l’Inter. Una squadra che rispetta gli avversari, ...

