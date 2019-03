Maxi operzione contro spaccio droga | 140mila euro sequestrati e 51 pusher arrestati

romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roma – Trentatre kg di, 140 milae 51finiti in manette. Questi i risultati ottenuti nell’ambito dei servizi attuati dalla Polizia di Stato sul territorio romano e volti al costante contrasto del fenomeno dellodi sostanze stupefacenti.Le zone interessate, oltre ai quartieri piu’ caldi della Capitale come San Basilio, Primavalle, Prenestino, Casilino, Romanina anche il centro con Porta Pia, Prati e Trastevere. La maggior parte degli spacciatori sono stati sorpresi dai poliziotti, in flagrante mentre erano intenti a smerciare la, altri traditi dal loro incedere sospetto.Glidovranno rispondere del reato di detenzione edi sostanza stupefacente. Gli ultimi 3 a finire in manette sono romani tutti 19enni fermati, durante una operazione di polizia giudiziaria, nel quartiere Casal Bruciato dagli agenti della ...