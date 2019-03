Maria De Filippi attacca l' Isola dei Famosi | ' Non mi interessano gli amorazzi La gente

La proposta di Maria De Filippi : ‘Chiudere la prima serata alle 23.45’ : Da tempo in tv c’è la consuetudine di far iniziare la prima serata sempre più tardi. Altro che 21, le fiction, gli show, i film, non partono quasi mai prima delle 21.30. Una prassi causata dalla guerra degli ascolti, per prendere più fasce possibili. E partendo dopo, la prima serata sfocia inesorabilmente nella seconda, anche in questo caso una scelta voluta per occupare più segmenti Auditel con un programma forte. In questo meccanismo ...

Maria De Filippi vuota il sacco : 'Tutta la verità sul mio potere in tv' - spiazzante : Maria De Filippi , in una lunga intervista rilasciata a Repubblica , ha avuto modo di spiegare le ultime vicissitudini di casa Mediaset. E chi meglio di lei? Queen Mary, così la chiamano molti, ha ...

Maria De Filippi : 'Bertè unico giudice di Amici - se seguo l'Isola non voglio gli amorazzi' : Venerdì, 29 marzo, è stata resa pubblica un'interessante intervista che Maria De Filippi ha rilasciato ad un noto quotidiano. La conduttrice ha parlato del serale di Amici che sta per cominciare e delle polemiche che sono nate all'Isola dei Famosi, commentando il caso Riccardo Fogli e il presunto contenzioso con Milly Carlucci e Ballando con le Stelle. In questo inedito faccia a faccia, la moglie di Maurizio Costanzo, inoltre, ha svelato che ...

Ballando con le stelle - colpaccio di Milly Carlucci : Maria De Filippi c'è - cosa farà la regina di Mediaset : Maria De Filippi potrebbe essere «ballerina per una notte» in una delle puntate di Ballando con le stelle, che torna domani nel sabato sera di Rai1. Milly Carlucci ha infatti confermato di voler invitare ufficialmente la collega e, visto che i due show vanno in onda in contemporanea, la cosa potrebb

Ivan Zazzaroni a Blogo : "Maria De Filippi ballerina per una notte? Dubito - farebbe alzare gli ascolti di Ballando con le stelle..." (VIDEO) : Per Ivan Zazzaroni quella che inizierà domani è la dodicesima edizione (14 quelle complessive) di Ballando con le stelle. Ai microfoni di Blogo, il giornalista, che nella trasmissione di Milly Carlucci ricopre il ruolo di giudice, ha spiegato di non aver bisogno di cercare nuovi stimoli, in quanto "sono dieci sabato all'anno in cui ci divertiamo e facciamo compagnia alla gente". Quindi, sollecitato sul tema Auditel, verso il quale da tempo ...

Maria De Filippi : «Sfatiamo questa storia che ho potere». E sull’Isola dei Famosi : «In un programma sulla sopravvivenza - non interessano gli amorazzi» : Maria De Filippi Il rapporto con i vertici Mediaset e il potere, la concorrenza e gli ascolti ma anche L’Isola dei Famosi e Adrian, Maria De Filippi, in vista dell’imminente serale di Amici rilascia un’intervista a Repubblica toccando vari temi. A cominciare dall’”onnipotenza” che avrebbe in quel di Cologno. Maria – che ha da poco incontrato per la prima volta Marina Berlusconi (“è ...

Maria De Filippi : “L’Isola? A casa nessuno si identifica se dai del “vecchio” a Riccardo Fogli. Una cosa così non premia” : “Sfatiamola una volta per tutte, questa storia che ‘Maria ha potere’ è una cavolata. Nonostante i risultati che porto, quando Pier Silvio mi ha chiesto qualcosa ho sempre detto sì“, a poche ore dal debutto del serale della diciottesima edizione di Amici si racconta in una lunga intervista al quotidiano Repubblica. Proprio il talent che la conduttrice vorrebbe collocare in un giorno diverso dal sabato, richiesta mai ...

Carlucci invita la De Filippi : 'Maria - vieni a ballare con me sotto le stelle : Amici di Maria De Filippi in prima serata su Rai1? Sembra fantascienza ma potrebbe diventare realtà. Parola di Milly Carlucci che, presentando la nuova edizione di Ballando con le stelle la ...

Maria De Filippi - la confessione su Mediaset : 'Non ho alcun potere - non temo Ballando' : Maria De Filippi si racconta in una lunga intervista al quotidiano La Repubblica alla vigilia del debutto in televisione della nuova edizione del serale di Amici, giunto ormai alla sua diciottesima edizione di messa in onda. Nel corso della chiacchierata, la conduttrice ha parlato anche del suo rapporto a Mediaset con Piersilvio Berlusconi e della sfida che la attende da questo sabato sera con Milly Carlucci e Ballando con le stelle, lo show di ...

Maria De Filippi : «Basta dire che ho potere» : Maria De Filippi e Maurizio CostanzoMaria De Filippi e Maurizio CostanzoMaria De Filippi e Maurizio CostanzoMaria De Filippi e Maurizio CostanzoMaria De Filippi e Maurizio CostanzoMaria De Filippi e Maurizio CostanzoMaria De Filippi e Maurizio CostanzoMaria De Filippi e Maurizio CostanzoMaria De Filippi e Maurizio CostanzoMaria De Filippi e Maurizio CostanzoMaria De Filippi e Maurizio CostanzoMaria De Filippi e Maurizio CostanzoMaria De Filippi ...

Maria De Filippi : il suo ruolo a Mediaset e la frecciatina a l’Isola dei famosi : Maria De Filippi a gamba tesa su l’Isola dei famosi: ecco cosa pensa sul caso Riccardo Fogli Maria De Filippi, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha espresso oggi un suo parere su l’Isola dei famosi e sul tanto chiacchierato caso Corona – Fogli. L’attacco dell’ex re dei paparazzi al cantante? Non è piaciuto […] L'articolo Maria De Filippi: il suo ruolo a Mediaset e la frecciatina a ...

Filippine - arrestata Maria Ressa : la giornalista critica con il presidente Duterte. “È una parodia della giustizia” : Nuovamente arrestata Maria Ressa, giornalista filippina critica del presidente Rodrigo Duterte e nominata da Time Magazine tra le persone dell’anno 2018: considerate “guardiani della verità”. Secondo la Cnn, la giornalista prima di imbarcarsi per San Francisco aveva detto che i suoi avvocati la stavano aspettando perché sarebbe stata arrestata all’arrivo a Manila. E così è avvenuto. La donna è accusata di frode ...

Maria De Filippi : "La guerra degli ascolti non mi interessa e non è vero che ho potere a Mediaset" : Intervistata dal quotidiano La Repubblica per lanciare il serale di Amici (Loredana Bertè sarà l'unica giudice) al via domani sera su Canale 5, Maria De Filippi ha negato ancora una volta di avere potere a Mediaset:Sfatiamola una volta per tutte, questa storia che "Maria ha potere" è una cavolata. Nonostante i risultati che porto, quando Pier Silvio mi ha chiesto qualcosa ho sempre detto sì.prosegui la letturaMaria De Filippi: "La guerra ...

La giornalista filippina Maria Ressa è stata di nuovo arrestata - e poi rilasciata su cauzione : La giornalista filippina Maria Ressa, a capo del sito di news Rappler, è stata nuovamente arrestata e già rilasciata dopo aver pagato una cauzione pari a circa 1.500 euro. Si tratta della settima volta che Ressa viene arrestata e rilasciata