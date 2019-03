LIVE Karate | Europei 2019 in DIRETTA | 29 marzo Italia d’assalto nelle prove a squadre di

LIVE Karate - Europei 2019 in DIRETTA : Busà e Crescenzo in finale per l’oro - anche Viviana Bottaro si giocherà il titolo nel kata! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2019 di Karate. Oggi sul tatami del Pabellón Multiusos di Guadalajara (Spagna) inizierà la sfida tra i migliori atleti del vecchio continente, che andranno a caccia di un posto nelle finali. Questa prima giornata sarà subito ricca di emozioni, visto che si svolgeranno le eliminatorie e i ripescaggi del kata e di tutte le categorie del kumite. Conosceremo quindi ...

LIVE Karate - Europei 2019 in DIRETTA : 28 marzo - Bottaro in finale nel kata - Busato per il bronzo - cade Semeraro - bene Busà : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2019 di Karate. Oggi sul tatami del Pabellón Multiusos di Guadalajara (Spagna) inizierà la sfida tra i migliori atleti del vecchio continente, che andranno a caccia di un posto nelle finali. Questa prima giornata sarà subito ricca di emozioni, visto che si svolgeranno le eliminatorie e i ripescaggi del kata e di tutte le categorie del kumite. Conosceremo quindi ...

LIVE Karate - Europei 2019 in DIRETTA : 28 marzo - Bottaro in finale nel kata - Busato per il bronzo - cade Semeraro - ora tocca a Busà : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2019 di Karate. Oggi sul tatami del Pabellón Multiusos di Guadalajara (Spagna) inizierà la sfida tra i migliori atleti del vecchio continente, che andranno a caccia di un posto nelle finali. Questa prima giornata sarà subito ricca di emozioni, visto che si svolgeranno le eliminatorie e i ripescaggi del kata e di tutte le categorie del kumite. Conosceremo quindi ...