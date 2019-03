Juve-Empoli | per i toscani solo 2 vittorie in 23 incontri

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Si avvicina sempre di più l’inizio della nuova giornata del campionato di Serie A, domani la sfida delle 18 tra la capolistantus e l’, la squadra di Andreazzoli alla ricerca di punti per la salvezza, assente Cristiano Ronaldo, il portoghese ha dovuto fare i conti con un infortunio in Nazionale. I precedenti parlano chiaro e lasciano pochi dubbi: 23 partite giocate, di cui 18 vinte dallantus e solamente 2 dall’, con 3 pareggi, 49 gol dei bianconeri e 11 dei. In casa i bianconeri hanno conquistato 10ed unpareggio. Fuori casa 8, 2 pareggi e 2 sconfitte. Per lantus 28 gol in casa, 4 subiti mentre iin casa hanno realizzato 7 gol, 21 i subiti.Il primo match risale al 28 settembre 1986, successo bianconeri per 0-1 grazie al gol di Sergio Brio. La prima vittoria dell’risale, invece, al ...

juventusfc : L'allenamento di oggi: le ultime dal #JTC a due giorni da #JuveEmpoli ???? - juventusfc : E' iniziata la vendita libera per #JuveEmpoli ?? Il tuo biglietto ?? - CalcioWeb : #JuveEmpoli, per i toscani solo 2 vittorie in 23 incontri -