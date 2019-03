Inter | Lautaro inguaia Spalletti | richiama Icardi dopo l' infortunio?

Infortunio Lautaro Martinez/ Salta Inter Lazio : distrazione alla coscia - c'è Icardi? : L'Infortunio di Lautaro Martinez crea preoccupazione in casa nerazzurra in vista di Inter Lazio, vista anche la situazione legata a Mauro Icardi.

Inter - Lautaro fuori 15 giorni : Icardi-Keita - ballottaggio in attacco : Un'altra grana per l'Inter. Lautaro Martinez deve fermarsi per una distrazione al retto femorale della coscia destra e, come confermato dal dottor Volpi, starà ai box 15 giorni. Non un danno da poco ...

Infortunio Lautaro - l’Inter lo perde per due settimane : Infortunio Lautaro, tegola per i nerazzurri – Una brutta notizia dietro l’altra per l’Inter e per Luciano Spalletti. I nerazzurri, dopo aver perso De Vrij per almeno tre settimane per un problema muscolare, dovranno fare a meno per le prossime gare anche di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, in gol con la sua nazionale nella sconfitta […] L'articolo Infortunio Lautaro, l’Inter lo perde per due settimane ...

Inter - si ferma Lautaro Martinez : salterà tre giornate : Non arrivano buone notizie per l’Inter di Luciano Spalletti. Lautaro Martinez si è infortunato con la Nazionale argentina nel corso della partita col Messico e sarà costretto a saltare almeno tre giornate di campionato (la settimana prossima c’è il turno infrasettimanale) e quindi le partite contro Lazio Genoa e Atalanta. L’attaccante dovrà stare fermo almeno due settimane, potrebbe rientrare il 14 aprile a Frosinone. Lautaro ...

Inter - infortunio Lautaro Martinez : è out per la Lazio - il comunicato ufficiale : Inter, Lautaro Martinez si è infortunato con la maglia dell’Argentina e non ci sarà nell’incontro con la Lazio del prossimo weekend “Lautaro Martinez è stato sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante la gara amichevole tra l’Argentina e il Marocco. L’esame ha evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. Per l’attaccante argentino in ...

Inter - Lautaro Martinez alle prese con un problema fisico ed Icardi non al top : cosa farà Spalletti? : Lautaro Martinez e Mauro Icardi sono alle prese con qualche acciacco che sembra complicare la vigilia Interista della gara contro la Lazio Lautaro Martinez alle prese con un affaticamento muscolare dopo le gare con la sua Argentina, una notizie non certo positiva per Spalletti e la sua Inter che dovrà affrontare un impegno fondamentale nel weekend. I nerazzurri infatti giocheranno contro la Lazio in un incontro importante per la ...

Oggi Icardi si riprende l’Inter - Lautaro rischio affaticamento : Oggi l’ex capitano parlerà con tutta la squadra, finalmente al completo, e chiuderà questa lunga telenovela alla presenza di Luciano Spalletti.Lautaro Martinez è in dubbio per la partita con la Lazio, questa è la notizia spiacevole in un momento di calma e spensieratezza. Complicato legare le due cose, perché è difficilmente ipotizzabile che Icardi giochi dal primo minuto anche in assenza del connazionale. E pure perché Maurito sembra avviato ...

Inter - Lautaro Martinez potrebbe saltare la Lazio [DETTAGLI] : L’attaccante argentino Lautaro Martinez, uscito malconcio dalla partita della sua nazionale contro il Marocco, potrebbe saltare la partita contro la Lazio. Oggi se ne saprà di più sul suo infortunio. Per Spalletti c’è comunque la buona notizia del rientro in gruppo di Icardi, che in giornata parlerà alla squadra e potrebbe essere convocato per la Lazio. Difficile ma da non escludere, a questo punto, una partenza dal primo ...