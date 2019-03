Huawei | anche Londra ha perplessità sulla sicurezza dei sofware Ma gli affari cinesi

Huawei annuncia gli occhiali Smart Eyewear - eleganti e alla moda ma anche hi-tech : Fare a meno delle cuffie per parlare al telefono o ascoltare musica per molti sarebbe il massimo. Soprattutto con il caldo estivo, e se si devono per forza indossare gli occhiali. La soluzione hi-tech sono gli occhiali Smart, che integrano microfono e cuffia e comunicano senza fili con lo Smartphone. Contestualmente ai nuovi Smartphone, Huawei ha annunciato la sua proposta di questo accessorio, gli Smart Eyewear. All’apparenza sono comuni ...

Ufficiale anche Huawei P30 Lite : potenza e prezzo piccolo : Per quanti si stavano chiedendo che fine avesse fatto il Huawei P30 Lite, c'è da dire che, seppur in sordina, il device è stato ufficializzato da qualche ora. Si tratta del solito dispositivo da combattimento, cui sono state aggiunte ben tre fotocamere, e che può confondersi con il resto dell'armamentario proposto da Huawei e Honor. Il display è un IPS da 6.15 pollici con risoluzione FullHD+ in formato 19,5:9 ed un piccolo notch a forma di 'U'. ...

Huawei semina indizi per domani : arriverà anche un power bank da 40 watt - capace di ricaricare i MateBook? : A suggerirlo è Bruce Lee di Huawei che su Weibo ha pubblicato una foto che immortala un MateBook ricaricato da un gadget nascosto L'articolo Huawei semina indizi per domani: arriverà anche un power bank da 40 watt, capace di ricaricare i MateBook? proviene da TuttoAndroid.

Strepitoso punteggio Huawei P30 da 6 GB al passaggio Geekbench - fa anche meglio del P30 Pro : Può sembrare incredibile ma è così. Huawei P30 è stato appena paparazzato nel suo primo passaggio Geekbench e il risultato ottenuto dal device, nella sua versione da 6 GB, è strabiliante (naturalmente in ordine di performance), soprattutto se paragonato a quello del suo fratello maggiore Huawei P3o Pro perché stranamente inferiore. Come ben sanno i lettori di OptiMagazine, i due Huawei P30 e P30 Pro saranno presentati il prossimo 26 marzo ma ...

Si muove qualcosa anche per Huawei P10 Lite dual SIM : aggiornamento B388 dal 7 marzo : Ancora novità in questo inizio di marzo 2019 assai intenso per i possessori di un Huawei P10 Lite. Negli ultimi giorni, infatti, diverse versioni in commercio nel nostro Paese hanno ricevuto nuovi aggiornamenti, compresi alcuni prodotti brandizzati. Dopo avervi parlato in modo più dettagliato della patch B381, resa disponibile ad inizio settimana per i dispositivi no brand single SIM (qui troverete qualche altra informazione in merito), stavolta ...

Più vicino del previsto anche per Huawei P10 l’aggiornamento EMUI 9 : situazione ad inizio marzo : Ci sono segnali incoraggianti anche per i possessori di un Huawei P10 oggi 3 marzo, almeno per quanto concerne coloro che non vedono l'ora di installare l'aggiornamento con Android Pie e soprattutto l'interfaccia EMUI 9. Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, infatti, nel giro di pochissime settimane avremo la possibilità di fare questo step, al dì là del fatto che per adesso non siano giunte dal produttore comunicazioni ...

Anche Huawei ha fatto un telefono pieghevole : Pochi giorni dopo la presentazione da parte di Samsung dei nuovi Galaxy Fold, i primi smartphone con schermo che si piega su se stesso, oggi Anche la società cinese Huawei ha presentato il suo modello di telefono pieghevole. Si chiama Mate

Huawei P30 arriverà anche in versione 5G : Huawei P30: caratteristiche tecniche Già da diverso tempo Huawei ha conquistato una buona fetta del mercato dei dispositivi mobili, registrando vendite da record in tutto il mondo. Qualche mese fa ha ...

Ai nastri di partenza il programma beta EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite anche in Europa : Con il trascorrere dei giorni, stiamo andando incontro ad importanti novità per quanto riguarda lo sviluppo software del cosiddetto Huawei Mate 20 Lite. Ad inizio settimana, infatti, ho condiviso con voi la notizia relativa all'apparizione dell'aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie su Firmware Finder (qui trovate maggiori dettagli in merito). Si tratta del chiaro segnale che, salvo imprevisti, nel giro di un mesetto dovremmo toccare tutti con ...

La AI color mode arriva anche per le foto su Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X : Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X ricevono un nuovo aggiornamento software che porta la modalità colore intelligente anche per le foto: ecco come funziona. L'articolo La AI color mode arriva anche per le foto su Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X proviene da TuttoAndroid.

Anche Huawei pronta al debutto di uno smartphone con schermo pieghevole : (Foto: Huawei) Sapevamo che il 2019 sarebbe stato l’anno degli smartphone con schermo pieghevole, ma effettivamente non era scontato che i primi scontri sarebbero avvenuti già sul terreno del Mobile World Congress di Barcellona. Il dubbio lo ha tolto definitivamente Huawei in queste ore, annunciando che alla fiera spagnola — che aprirà ufficialmente i battenti l’ultima settimana di febbraio — sarà presente Anche il suo primo ...