Fiorentina - Di Francesco prossimo allenatore viola : rottura con Pioli : Fiorentina DI Francesco – Dopo la spaccatura della dirigenza con Pioli, i Della Valle hanno già scelto il prossimo allenatore che siederà sulla panchina viola. Il nome fatto è quello dell’ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco. Come da diversi giorni a questa parte infatti, il nome di Eusebio Di Francesco è affiancato alla panchina della Fiorentina […] L'articolo Fiorentina, Di Francesco prossimo allenatore viola: ...

Fiorentina - si lavora per la panchina : Di Francesco prima scelta : FIRENZE - La stagione dei viola non è ancora finita - con la semifinale di ritorno di Coppa Italia da disputare e l' Europa da rincorrere in campionato - ma già si lavora per il futuro. Le ...

Di Francesco alla Fiorentina/ Calciomercato : dopo l'esonero a Roma una nuova chance : Di Francesco alla Fiorentina è un'idea che circola in queste ore e che potrebbe portare il tecnico ad avere una seconda chance dopo l'esonero a Roma.

Fiorentina - incontro con Di Francesco : c'è distanza economica - tutte le cifre : La Fiorentina vuole Eusebio Di Francesco per la panchina. Come scrive il Corriere dello Sport , c'è stato un summit tra la dirigenza del club toscano e l'ex allenatore della Roma, nel quale è stato sondato il gradimento del tecnico abruzzese. NODO ECONOMICO - Ancora sotto contratto con ...

Ecco come giocherebbe la Fiorentina di Di Francesco - : Eusebio Di Francesco è in pole position per la panchina della Fiorentina secondo il Corriere dello Sport, che azzarda anche alcune previsioni sulla Viola del futuro in caso di approdo dell'ex allenatore della Roma. Due le opzioni: o un 4-3-3 con Muriel terminale offensivo affiancato da due esterni ...

Fiorentina - Di Francesco prossimo allenatore viola : rottura con Pioli : Fiorentina DI Francesco – Dopo la spaccatura della dirigenza con Pioli, i Della Valle hanno già scelto il prossimo allenatore che siederà sulla panchina viola. Il nome fatto è quello dell’ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco. Come da diversi giorni a questa parte infatti, il nome di Eusebio Di Francesco è affiancato alla panchina della Fiorentina […] L'articolo Fiorentina, Di Francesco prossimo allenatore viola: ...

Fiorentina - Pioli lascia a fine stagione? Pronto Di Francesco : Fiorentina, Pioli e un futuro incerto – La gara tra Fiorentina e Lazio di domenica scorsa lascia in eredità, oltre a un punto a testa e all’amarezza per entrambe le squadre, anche numerose ombre sul futuro di Stefano Pioli. Il tecnico ex Bologna a giugno concluderà la seconda stagione alla guida della squadra viola e, […] L'articolo Fiorentina, Pioli lascia a fine stagione? Pronto Di Francesco proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Di Francesco out? Siamo tutti legati ai risultati» : FIRENZE - Il tecnico della Fiorentina , Stefano Pioli , ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno di campionato contro la Lazio . Queste le sue parole: " La prima sconfitta ...

Roma - Di Francesco : faccia a faccia con la squadra a Trigoria. Il 7-1 con la Fiorentina fa il giro del mondo : Monta la rabbia tra i tifosi della Roma incolpevoli spettatori della disfatta di ieri sera in Coppa Italia contro la Fiorentina per 7-1. Questa notte la squadra è stata costretta a cambiare programma ...

VIDEO/ Fiorentina Roma - 7-1 - : highlights e gol. Di Francesco : non possiamo permetterci queste figure : VIDEO Fiorentina Roma , risultato finale 7-1, : gli highlights e i gol della partita di Coppa Italia, per i quarti di finale. Clamoroso dominio viola.

Fiorentina-Roma - Di Francesco : “Deluso dai giocatori ma non mi dimetto” : FIORENTINA ROMA DI Francesco – “C’è solo da chiedere scusa per la prestazione nei confronti dei tanti tifosi venuti a Firenze e di quelli che ci hanno seguito da casa. Faccio fatica a dare spiegazioni nella dinamica di una gara giocata ampiamente al di sotto delle nostre possibilità, sono il primo a chiedere scusa per […] L'articolo Fiorentina-Roma, Di Francesco: “Deluso dai giocatori ma non mi dimetto” ...

Fiorentina-Roma - Di Francesco : “non mi dimetto”. Monchi : “giorno più doloroso della mia storia di ds” : “Oggi è il giorno più doloroso della mia storia di ds. Mai vissuto una cosa così, una partita del genere è dura e ora possiamo solo chiedere scusa a tutti i tifosi della Roma, quelli che erano qui e quelli che stavano a casa”. Sono le parole di Monchi Monchi, ai microfoni di Roma Tv, dopo la debacle contro la Fiorentina. “Immagino come possano stare oggi i tifosi – aggiunge – e io posso solo ripetere ...

7-1 Viola - Roma umiliata : Chiesa trascina la Fiorentina - Di Francesco rischia l’esonero! : Coppa Italia, Federico Chiesa ha dominato in lungo ed in largo portando in semifinale la Fiorentina con un 7-1 senza storia Dominio Viola al Franchi. Questa sera è andato in scena il secondo quarto di finale di Coppa Italia, con la netta affermazione della Fiorentina sulla Roma, sempre più in crisi dopo la rimonta subita in campionato dall’Atalanta. L’incontro odierno è stato gestito al meglio dalla squadra di Pioli, capace di ...

Fiorentina-Roma - dalle 18.15 La Diretta Di Francesco schiera Schick e Pastore : La seconda gara dei quarti di finale vede affrontarsi al Franchi Fiorentina e Roma, entrambe alla ricerca di una vittoria che svolti la stagione. Reduci dal colpo esterno agli ottavi sul campo del ...