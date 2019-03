Circumvesuviana,vittima:"Io,uno scarto"

"Attimi di incapacità a reagire a brutalità e supremazia di 3 corpi. La mente era incapace di comprendere, una totale perdizione dell'essere. E dopo che il corpo era diventatoe oggetto ho provato distacco da esso. Il mio corpo,sede della mia anima,era sporco". Così in una lettera la 24enne presuntadi stupro in un'ascensore dellaa San Giorgio a Cremano (NA). Per la prima volta dopo 15 giorni la donna è uscita di casa: "Ero come avvolta dalla nebbia,mi trascinavo sulla panchina: saranno stati 7/8 minuti".(Di venerdì 29 marzo 2019)