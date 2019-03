Chievo-Cagliari 0-3 | Pisacane | Joao Pedro e Ionita blindano la salvezza

Il Cagliari si diverte al Bentegodi - Chievo asfaltato con un tris d’autore : i sardi vedono la salvezza : Tutte nel primo tempo le reti di Pisacane, Joao Pedro e Ionita che permettono ai sardi di prendersi tre punti importanti in ottica salvezza Il Cagliari vince e convince nell’anticipo della ventinovesima giornata del campionato di serie A, gli uomini di Maran non lasciano scampo al Chievo asfaltandolo 3-0 in un match senza storia. Paola Garbuio/LaPresse I gol tutti nel primo tempo, al quarto d’ora è Pisacane ad aprire le ...

Pagelle Chievo-Cagliari 0-3 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle CHIEVO CAGLIARI – Il Cagliari domina al Bentegodi e conquista 3 punti pesantissimi in ottica salvezza, visto che grazie a questa vittoria gli isolani salgono a 33 punti in classifica. Gli uomini di Rolando Maran sbloccano l’incontro al 17′ con un colpo di testa vincente di Pisacane. Sedici minuti più tardi arriva il raddoppio […] L'articolo Pagelle Chievo-Cagliari 0-3: voti, tabellino e highlights del match – ...

Calcio : anticipo - Chievo-Cagliari 0-3 : 22.22 Chievo sempre più nel baratro, per il Cagliari tre punti preziosi in chiave salvezza. Finisce 0-3 al Bentegodi l'anticipo della 29.ma giornata. Partono bene i gialloblù (Cragno salva su Meggiorini), poi al primo affondo i sardi passano: 16',sugli sviluppi di un corner, Pisacane realizza di testa. Il Chievo abbozza una reazione, ma viene trafitto in contropiede da Joao Pedro (33'). Sul palo di Stepinski (38') si infrangono le speranze dei ...

Cagliari - Cacciatore : 'Che emozione affrontare il Chievo' : Il difensore del Cagliari Fabrizio Cacciatore parla a Sky Sport prima della sfida con il Chievo: 'Sono stato tre anni e mezzo con loro, c'è emozione ma adesso mi concentro sul campo. Chi è rimasto a casa si è allenato bene, abbiamo preparato bene la partita'.

Chievo Cagliari - le formazioni : In campo Chievo-Cagliari. Rolando Maran contro il suo vecchio Chievo prova a chiudere in anticipo i conti con la questione salvezza. Nell'anticipo di Verona, il Cagliari però sarà senza il suo bomber ...

Risultati Serie A - diretta live : Chievo-Cagliari 0-0 : Risultati Serie A 29^ GIORNATA – Il 29° turno di Serie A sarà inaugurato dall’anticipo di stasera tra Chievo e Cagliari, ultima spiaggia per i veronesi. Tre gli anticipi del sabato tra cui la Juve che ospita l’Empoli e il Milan in trasferta contro la Sampdoria. Big match la domenica: alle 15 Roma-Napoli e alle 20,30 Inter-Lazio. Gli altri match di giornata vedono tre scontri salvezza: Udinese-Genoa, Frosinone-Spal e ...

Chievo-Cagliari - dalle 20.30 La Diretta Al Bentegodi in palio punti salvezza : Torna in campo la Serie A dopo la pausa: in programma la 29esima giornata, decima del girone di ritorno. Al Bentegodi si affrontano questa sera alle ore 20.30 Chievo e Cagliari, reduci rispettivamente ...

Chievo-Cagliari - le formazioni ufficiali : Tra meno di un’ora, il primo anticipo della 29^ giornata di Serie A: al Bentegodi scendono in campo Chievo e Cagliari. I due tecnici, Di Carlo e Maran, hanno appena scelto gli 11 ufficiali da mandare in campo. Ecco le loro scelte. CHIEVO: Sorrentino, De Paoli, Andreolli, Barba, Jaroszynski, Hetemaj, Diousse, Leris, Giaccherini, Meggiorini, Stepinski. CAGLIARI: Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Barella, Cigarini, ...

Chievo Cagliari : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali Chievo, 4-3-1-2,: Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussè, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. All. Di Carlo Cagliari, 4-3-1-2,: Cragno; ...