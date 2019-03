Barbara D’Urso non seguirà Ballando | frecciata contro Milly Carlucci

Selvaggia Lucarelli “contro tutti” prima di Ballando : il commento al vetriolo su Barbara d’Urso : Selvaggia Lucarelli, il commento al vetriolo su Barbara d’Urso prima di Ballando: “Mi tengo lontana da lei” Selvaggia Lucarelli farà parte anche quest’anno della giuria di Ballando con le stelle. Alla Vigilia della nuova edizione dello storico dance show di Milly Carlucci, al via da sabato 30 marzo come sempre su Raiuno, ha rilasciato un’intervista […] L'articolo Selvaggia Lucarelli “contro tutti” ...

Grande Fratello. Barbara D’Urso sceglie Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi : Saranno Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi gli opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello. Barbara D’Urso ha annunciato che i

Eleonora D’Urso : età - marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara : Eleonora D’Urso: età, marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara Chi è la sorella di Barbara D’Urso Eleonora D’Urso reciterà accanto alla sorella Barbara nella terza stagione de La dottoressa Giò. L’attrice vestirà i panni della paziente Chiara, donna dolce e gentile che è sposata con un avvocato. Barbara D’Urso non è quindi l’unica in famiglia a lavorare nel mondo dello spettacolo. La presentatrice napoletana, pur utilizzando ...

Scintilla e il matrimonio : il comico invoca Barbara D’Urso a Colorado : Scintilla e Elena Morali si sposano? Il comico invoca Barbara d’Urso a Colorado Scintilla è tornato sul palco di Colorado ma questa volta in veste di conduttore al fianco di Belen Rodriguez e Paolo Ruffini. Gli sketch comici che hanno come protagonista il fidanzato, prossimo alle nozze con l’ex naufraga Elena Morali, sono divertentissimi e […] L'articolo Scintilla e il matrimonio: il comico invoca Barbara d’Urso a ...

Non è la D’Urso - Barbara : «Mi ha telefonato Piersilvio Berlusconi - la trasmissione gli è piaciuta tantissimo» : Barbara D'Urso A Piersilvio Berlusconi la terza puntata di Live – Non è la D’Urso “è piaciuta tantissimo“. Garantisce Barbara D’Urso. Poco fa, lanciando l’appuntamento con Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha fatto riferimento al suo show di prima serata ed ha ringraziato il pubblico da parte dell’editore, assicurando di aver ricevuto la benedizione di quest’ultimo via telefono. Durante il promo collocato ...

Non è la D’Urso - Asia Argento piange e Barbara manda la pubblicità : “Sono una persona molto sola. Morgan? L’amore più grande della mia vita” : “Sono una persona molto sola, Corona mi ha fatto del bene in quei due, tre giorni che l’ho visto. Non è stata una storia e non sarei capace di averne una dopo la morte del mio compagno”, Asia Argento scoppia in lacrime verso la fine della sua intervista a Non è la D’Urso quando l’argomento si sposta su Anthony Bourdain, lo chef morto suicida lo scorso giugno. L’attrice si blocca, non riesce a proseguire, la ...

‘Non è la d’Urso’ - Asia Argento scoppia in lacrime e Barbara ferma l’intervista : Troppa la commozione dell'attrice che, incalzata dalle domande su Weinstein e sulla breve relazione con Corona, è scoppiata...

Live Non è la D’Urso ascolti al 13 - 2% : Barbara ancora in positivo : ascolti Live Non è la D’Urso: Carlo Conti supera Barbara D’Urso che scende al 13% Mercoledì 27 marzo la terza puntata di Live Non è la D’Urso ha fatto registrare 2.140.000 telespettatori e il 13,2% di share; un risultato in ribasso rispetto alla scorsa puntata che aveva fatto registrare il 13,95% share e 2.331.000 telespettatori, perdendo per strada più del 3% di share e quasi 400mila telespettatori rispetto al debutto. Un risultato ...

Asia Argento piange a Live Non è la d’Urso. Barbara : “Basta così” : Live Non è la d’Urso: Asia Argento viene consolata da Barbara d’Urso C’è stato da poco l’uno contro tutti di Asia Argento a Live Non è la d’Urso. In questa circostanza l’attrice è stata attaccata un po’ da tutti. Tuttavia la donna ha ribattuto colpo su colpo ad ogni accusa, mostrando di avere un bel caratterino. Ma sul finire di questo momento Asia Argento è crollata, scoppiando a piangere. A quel punto ...

Marco Carta e Barbara D’Urso replicano alle critiche di Mahmood : Live-Non è la d’Urso: Barbara e Marco Carta rispondono a Mahmood Nella terza puntata di Live-Non è la d’Urso si è parlato delle recenti critiche di Mahmood sul coming out di Marco Carta a Domenica Live. Il vincitore del Festival di Sanremo 2019 non ha apprezzato la scelta del collega. A distanza di mesi Barbara […] L'articolo Marco Carta e Barbara d’Urso replicano alle critiche di Mahmood proviene da Gossip e Tv.

Barbara D’Urso contro Mahmood dopo la critica sul tema del coming out : Barbara D’Urso asfalta Mahmood dopo le critiche al coming out di Marco Carta La terza puntata di Live Non è la D’Urso è stata aperta con il talk sulle famiglie tradizionali. Barbara D’Urso ha affrontato un tema delicato quanto molto criticato e ha approfittato dalla presenza di Marco Carta per rispondere ad alcune critiche ricevute a proposito del coming out dell’artista sardo a Domenica In: Barbara D’Urso ha ...

Barbara D’Urso - nuovo look al Grande Fratello 2019 : confessione in diretta : Grande Fratello, Barbara d’Urso incuriosisce tutti col suo nuovo look: una sorpresa per tutti Il nuovo look di Barbara d’Urso in vista del Grande Fratello 2019? Non pare essere top-secret. La stessa conduttrice, durante l’ultima puntata andata in onda di Pomeriggio 5, ha confessato che le hanno già proposto degli abiti. Sicuramente i suoi vestiti non […] L'articolo Barbara d’Urso, nuovo look al Grande Fratello 2019: ...

Barbara D’Urso prima di Pomeriggio 5 e Live : “Sono inca***ta!” : Barbara D’Urso contro il Congresso delle Famiglie prima di Live Non è la D’Urso Da sempre si schiera al fianco della comunità LGBTQ+, Barbara D’Urso è stata intervistata da RollingStone in cui, tra le altre cose, ha parlato del Congresso delle Famiglie. Di recente ha avuto ospite a Pomeriggio 5 Monica Cirinnà e ha ricevuto un plauso dalla comunità gay per aver asfaltato Matteo Salvini a Domenica Live. Una battaglia quella di ...

Massimo Giletti - battuta pungente su Barbara D’Urso e il suo programma : ecco cosa ha detto : Il siparietto tra Enrico Mentana e Massimo Giletti che si è consumato domenica 24 marzo sul finire del tg serale è stata l’occasione anche per tirare in ballo Mediaset e una delle sue conduttrici di punta – Barbara D’Urso – oltre che aumentare l’hype sul presunto ritorno in Rai del giornalista torinese ora in forze a La7. Dopo che Chicco Mentana ha stuzzicato per bene il collega conduttore, si è innescato infatti un gioco all’ultima ...