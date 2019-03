Ballando | Ivan Zazzaroni senza freni | “Lo combatterò fino alla morte”

lanostratv

(Di venerdì 29 marzo 2019)sucon le stelle 2019: “Auditel? Lomorte!” Ha letteralmente affondato la guerra per gli ascoltivigilia della prima puntata della 14esima edizione dicon le stelle. Intervistato da TvBlog, l’ormai storico giurato dello show condotto da Milly Carlucci ha detto la sua sui sistemi di rilevazione degli ascolti, mostrandosi abbastanza irritato per il fatto che viene data forse troppa importanza ad un punto in più o in punto in meno di share.E’ un sistema inaccettabile, fatto in base a proiezioni che non considero. Piccole percentuali possono causare la chiusura di trasmissioni o la fine di carriere! Non è niente di scientifico. Non lo accetto, non lo condivido, non mi piace e lomorte!con le stelle,dice la sua sulla giuria: “La ...

Varych4 : Ivan Zazzaroni a Blogo: 'Maria De Filippi ballerina per una notte? Dubito, farebbe alzare… - tvblogit : Ivan Zazzaroni a Blogo: 'Maria De Filippi ballerina per una notte? Dubito, farebbe alzare… - GalantoMassimo : Ivan Zazzaroni a @tvblogit: 'Maria De Filippi ballerina per una notte? Dubito, farebbe alzare gli ascolti di Ballan… -