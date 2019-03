lastampa

(Di venerdì 29 marzo 2019) Mancavano pochi giorni per festeggiare i cinque mesi dal giorno del suo salvataggio e ora non c’è più.dibianco, è morta. Un decesso che ha sorpreso tutte le persone che si stavano prendendo cura di lei da quel 2 novembre scorso quando era stata trovata dai KWS Rangers in perlustrazione nel santuario per rinoceronti a...

infoitestero : Addio a Maarifa, la cucciola di rinoceronte che amava gli uomini che l'avevano salvata - AvigalSnapir : RT @fulviocerutti: Addio a Maarifa, la cucciola di rinoceronte che amava gli uomini che l’avevano salvata @LaStampa @lazampa - ElisabettaPolet : RT @lazampa: Addio a Maarifa, la cucciola di rinoceronte che amava gli uomini che l’avevano salvata @fulviocerutti -