6ix9ine | svolta nel caso | confessa l' ex manager e lo insulta | ' Quel ratto si è fott'

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Negli ultimi giorni ci sono state molte novità nelgiudiziario di Tekashi, tante infatti le news che stanno occupando le pagine dei magazine che oltreoceano seguono con attenzione maniacale ogni minimo sviluppo dell'indagine. Non aComplex, magazine di riferimento per i giovani americani, ha parlato di 'Wild day', in riferimento alla giornata di ieri nell'ambito della vicenda giudiziaria dell'artista classe 1996.La rap star americana, detenuta ormai da mesi nel carcere federale di New York, si è guadagnata la disistima di molti oltreoceano: artisti, addetti ai lavori del music business, ex supporter, hanno infatti in più casi manifestato pubblicamente il loro sdegno, affibbiandogli soprannomi come Rat9 o Snitch9 – ovvero crasi del suo nome d'arte con le parole 'topo' e 'infame' – dopo la decisione maturata dall'artista di collaborare con la giustizia, facendo quindi ...