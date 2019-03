Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con 201 voti favorevoli 38 contrari e astenuti elezioni alto in terza lettura approvato il disegno di legge sulla legittima difesa Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega è di parte del MoVimento 5 Stelle in piedi si è schierato contro il provvedimento in aula il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ministro per la pubblica ...

Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la vittima difesa è legge il Senato ha approvato il testo in via definitiva in aula Matteo Salvini ministri leghisti Buongiorno Il centinaio assenti rappresentanti di governo del MoVimento 5 Stelle Salvini Oggi è un giorno bellissimo stop al Calvario giudiziario era un punto del contratto di governo e abbiamo realizzato dice il ministro ...

Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frasca disegno di legge sulla legittima difesa è legge l’assemblea del Senato Infatti approvato il provvedimento in terza lettura con voti 201 Forlì 38 astenuti Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega è di parte del 5 stelle in aula il Ministro dell’Interno Salvini ministro per la pubblica amministrazione giorno è quello per l’agricoltura ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Il mercantile dirottato è a Malta - 28 marzo 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il mercantile dirottato dai profughi a bordo è giunto stamattina presso il porto di La Valletta a Malta, 28 marzo 2019,

Mini naja per i giovani tra i 18 e i 22 anni - cosa è e come funziona - Ultime Notizie Flash : La Camera ha dato l'ok per la Mini naja. Si tratta di un percorso formativo in caserma della durata di sei mesi per i giovani tra i 18 e i 22 anni

Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Il mercante Dei migranti nel porto a Malta dopo che il controllo della nave è stato restituito al capitano dalle forze armate le forze armate maltesi hanno preso il controllo del mercantino dirottato da emigranti ora esatta del Porto maltese con a bordo tutti i passeggeri e l’equipaggio le autorità maltesi riferisce il tempo Malta hanno stabilito un contatto ...

Brexit Ultime Notizie : 8 proposte alternative alla May in caso di dimissioni : Brexit ultime notizie: 8 proposte alternative alla May in caso di dimissioni È tutta sintetizzata lì, nella prima pagina del The Guardian di questa mattina l’evoluzione della trattativa su Brexit. “Il Parlamento ha finalmente detto la sua: No. No. No. No. No. No. No. No“. Guardian front page, Thursday 28 March 2019: Parliament finally has its say: No. No. No. No. No. No. No. No pic.twitter.com/F21ltmOu1K— ...

Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frasca la camera dei comuni ha bocciato tutte e 8 le proposte parlamentari dei piani di sulla brexit alternative all’accordo di divorzio raggiunto dalla premier toric theresa May Cologno Nord non ratificato Westminster in due successive occasioni ogni singolo opzione ottenuto più le due più votate sono state quelle a favore di un referendum vista che 278 Sì ma 295 No ...

Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio è in acque territoriali maltesi e si dirige verso la costa il Mercantile dirottato da migranti che non volevano essere riportati in Libia in allerta le forze armate di Malta che definiscono imbarcazione Nave Pirata a bordo ci sarebbero 77 uomini e 31 donne in Italia se la possono scordare avvertito ieri il Ministro dell’Interno ...