Turchia | il rigore è inesistente | il capitano del Galatasaray lo calcia fuori VIDEO

(Di giovedì 28 marzo 2019) Una vera e propria lezione di calcio e di sportività in, durante il match traUnder 14 e i pari età dell’Istanbulspor, ildei giallorossi Beknaz Almazbekov si presenta sul dischetto dopo che l’arbitro ha concesso un calcio di, che avrebbe concesso ai suoi la possibilità di raddoppiare. il giovanetore, riconoscendo di non aver subito nessun fallo, decide diredi proposito il pallone. In basso ildel gesto di estremo fair play.. A una squadra giovanile del #viene assegnato un calcio diper questo intervento sul. Alla battuta va lui, che però sa di essere scivolato, così manda volontariamente il palloneQuante cose abbiamo da imparare dai più piccoli#respect pic.twitter.com/dl3z25JrxZ— Pistogol blasta Laggente (@Pistogolblasta2) 25 marzo ...

