Salute | l’elettrocardiogramma al polso | ora lo smartwatch ti può salvare la vita

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Da oggi loprende un significato in più, infatti questo nuovo gadget tecnologico potrebbedelle vite con una funzione molto importante per le persone affette da problemi cardiaci o anche solo in difficoltà medica.L’Esclusiva per ora è di Apple con l’app ECG su Apple Watch Series 4 che consente ai clienti di eseguire un elettrocardiogramma direttamente dal, registrando il battito cardiaco nel momento in cui avvertono sintomi come un battito accelerato o una sensazione di battito irregolare e aiutandoli a raccogliere dati importanti da condividere con i medici. La funzionalità è disponibile in 19 Paesi europei, inclusi Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.Lodi tanto in tanto controllerà in background il battito cardiaco e invierà una notifica nel caso in cui rilevi un battito irregolare indice di una fibrillazione atriale ...