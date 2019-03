Oroscopo Cancro | aprile | serenità in amore

L'Oroscopo dall'1 al 7 aprile : settimana eccezionale per Cancro - bene Leone : L'oroscopo della settimana dal 1 al 7 aprile 2019 preannuncia delle giornate piene di novità e sorprese per tutti i 12 segni dello zodiaco. Il mese di marzo è giunto al termine ed ha trascinato con sé molta stanchezza. Ora è arrivato il tempo del riscatto e della rinascita. Infatti, in vista dell'estate, c'è molta voglia di tornare in forma e di divertirsi. Ma attenzione a non mettere da parte il lavoro o lo studio, si rischia di mandare in fumo ...

L'Oroscopo di domani 28 marzo : Ariete allegro - guadagni per Cancro : L'oroscopo di giovedì è ricco di sorprese e novità, tutte da utilizzare per incrementare il lavoro e ottenere successo in amore, con le previsioni astrali fortunate. Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: Giove in sintonia con Sole vi aiuta a capire meglio voi stessi e vi mette a disposizione tanto ottimismo, utile per svolgere un lavoro di crescita. In campo professionale i riconoscimenti non mancheranno con questo trigono ...

Oroscopo settimana dal 1° al 7 aprile : nuovi incontri per Gemelli - Cancro nervoso : La prima settimana di aprile regalerà grande forza alla Vergine, mentre la Bilancia tornerà a vivere l'amore in maniera più serena. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per la settimana che va dal 1° al 7 aprile. Da Ariete a Vergine Ariete: in questa settimana i nati sotto il vostro segno zodiacale potranno avvertire un po' di stress, soprattutto nel fine settimana. Sarete però i primi a capire che adesso non è il caso ...

L'Oroscopo di domani 27 marzo : novità per Cancro - Bilancia annoiata : L'oroscopo di mercoledì è ricco di sorprese e novità che giungono improvvise a scombussolare la solita routine di ciascun segno zodiacale. Qui di seguito le previsioni astrologiche sulle opportunità e i sentimenti. L'oroscopo di mercoledì Ariete: vitali e creativi, non avrete difficoltà a esprimere le vostre sensazioni amorose nei confronti del partner e anche voi single sarete molto elastici nei confronti dei rapporti amorosi. Nel lavoro, ...

Oroscopo 29 marzo : opportunità per Gemelli - Cancro impegnato - Vergine insicura : La giornata di venerdì 29 marzo si prospetta complicata per il Capricorno, mentre per i Gemelli ci sarà una condizione astrologica interessante. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: avete maggior forza ed energia in amore. Molti di voi non provavano emozioni così intense da diverso tempo. Avete ricevuto alcune sorprese che vi hanno spinto ad aprirvi sempre di più. Siete aperti a nuovi ...

Oroscopo del 26 marzo : belle stelle in amore per Cancro e Sagittario : Inizia una nuova settimana per i segni zodiacali, scopriamo le previsioni per la giornata di martedì 26 marzo con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in campo sentimentale la luna sarà favorevole, potrete vivere delle buone emozioni e risolvere anche dei problemi. Sul lavoro, l'intera settimana sarà interessante....Continua a leggere

L'Oroscopo di domani 25 marzo : Acquario spregiudicato - Cancro in azione : L'oroscopo dedicato alla giornata del 25 marzo propone tante situazioni favorevoli, tutte da vivere seguendo le previsioni astrali fortunate di lunedì. I transiti planetari promettono bene per Leone, Cancro, Vergine, Bilancia, Pesci e Scorpione, baciati dalla Luna. Previsioni astrali dettagliate dall'Ariete alla Vergine Ariete: sentite il bisogno di progredire, di lasciarvi indietro il passato con coraggio per vivere le esperienze presenti con ...

Oroscopo Paolo Fox domani - lunedì 25 marzo 2019 : Ariete - Toro - Gemelli e Cancro : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

L'Oroscopo di aprile : ottimo mese per Cancro - Capricorno - Ariete e Bilancia : Il quarto mese del 2019 è alle porte e regalerà trenta giorni estremamente positivi per i nati sotto i segni zodiacali di Bilancia, Pesci, Ariete, Toro, Capricorno e Cancro. Le principali novità per i suddetti segni, secondo le previsioni astrali delL'oroscopo di aprile, riguarderanno prevalentemente la vita sentimentale e quella professionale. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): tensioni familiari turberanno ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 24 marzo : Leone appagato - Cancro in ripresa : Le previsioni astrologiche dedicate alla giornata del 24 marzo sono ricche di sensazioni positive, tutte da vivere in due. I pianeti con i loro influssi magnetici diventano complici dei sentimenti nelL'oroscopo dell'amore di coppia di domenica. Previsioni astrologiche dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: la quadratura di Sole con Saturno vi rende gelosi e intransigenti nei confronti del partner. Cercate di smussare questo vostro lato ...

Oroscopo settimana dal 25 al 31 marzo : Gemelli positivo - Cancro indeciso : La settimana da lunedì 25 a domenica 31 marzo vedrà lo Scorpione impegnato in nuovi progetti, mentre il Sagittario dovrà riguardare la propria salute. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore siete alla ricerca di maggiore serenità. Se avete qualche discussione nella coppia, la vostra relazione potrebbe essere in pericolo. Sul lavoro siete molto dinamici e non perdete occasione per ...

Oroscopo prossima settimana : Gemelli positivo - Cancro indeciso : La settimana da lunedì 25 a domenica 31 marzo vedrà lo Scorpione impegnato in nuovi progetti, mentre il Sagittario dovrà riguardare la propria salute. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore siete alla ricerca di maggiore serenità. Se avete qualche discussione nella coppia, la vostra relazione potrebbe essere in pericolo. Sul lavoro siete molto dinamici e non perdete occasione per ...

L'Oroscopo del 23-24 marzo : fine settimana da relax per Cancro e Pesci : Giunge a conclusione un'altra settimana e arriva L'oroscopo del weekend 23-24 marzo. Le stelle si prospettano positive per la maggior parte dei segni. Tuttavia, qualcuno dovrà fare i conti con alcuni malanni dovuti al cambio di stagione. Il transito primaverile giova ai nati del Cancro e dei Pesci. Vediamo cosa aspettarci in queste due giornate. Oroscopo weekend 23-24 marzo 2019: da Ariete a Vergine Ariete – In questo weekend mettete da parte il ...

Oroscopo 31 marzo : finanze in rialzo per Scorpione e Cancro - meglio Sagittario : La giornata di domenica 31 marzo sarà colma di compensi di stampo economico, soprattutto per il Cancro, lo Scorpione ed il Leone, anche se quest'ultimo avrà una piccola “frenata”. I litigi per la Bilancia sono pericolosamente dietro l'angolo, mentre l'Ariete vivrà una domenica molto romantica con il proprio partner, esattamente come i Gemelli. Dall'Ariete alla Vergine Ariete: la situazione sentimentale subirà una deviazione alquanto brusca, ma ...