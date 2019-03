La Serie A post Nazionali? Roma e Milan crollano Juve | Napoli e Inter corrono

Pallanuoto - Serie A1 2019 : il Posillipo puntella il quarto posto. Per Savona - Quinto e Napoli punti pesanti per la salvezza : La 22ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha visto oggi importanti risultati per quanto concerne i play-off ed i play-out: il big match di giornata tra Ortigia e Posillipo va ai campani, che si impongono in trasferta per 5-9, puntellando il quarto posto. Restano comunque in piena zona Final Six anche i siracusani, che non vengono avvicinati dalla Florentia, sconfitta in casa per 9-18 dalla Pro Recco, e dalla Lazio, sconfitta per 20-4 dalla ...

Serie B : Lecce esagerato - sette gol e terzo posto solitario : Il Lecce ha fretta di continuare a sognare la Serie A e al Via del Mare l' Ascoli soccombe nel recupero della 22.a giornata per 7-0 . Risultato già definito in un primo tempo in cui la squadra di ...

Partite di Serie A in Cina - la netta riposta della FIGC ai rumors : Domenica, un vertice tra esponenti del governo cinese, FIGC e Lega Serie A potrebbe gettare le basi per un accordo storico, ma il numero uno della federazione frena ai microfoni di 'Rai Sport': '...

Volley femminile. Serie A1 25ma giornata. E’ battaglia per secondo e quarto posto. Duello Filottrano-Chieri per la salvezza : Assegnati il primo e l’ultimo posto matematicamente con tre giornate di anticipo, si attendono altri verdetti dal penultimo turno di campionato della Serie A1 femminile che si giocherà nel week end. Appassiona la battaglia per il secondo posto con l’Igor Gorgonzola Novara che, sbrigata la pratica Stoccarda in Europa, parte da +3 nei confronti di Scandicci in classifica ma domani ospiterà una delle squadre del momento, la Bosca San ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : si gioca l’ultima giornata di regular season - Milano punta al quarto posto : Domenica ultima giornata di regular season per i ragazzi di Giani che sperano ancora nel sorpasso Ultima giornata di regular season ormai alle porte per la Revivre Axopower Milano che domenica, alle ore 18.00 al PalaYamamay di Busto Arsizio, chiude il suo campionato ospitando i campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia. Ultimo impegno “regolare” per Matteo Piano e compagni, in attesa di proiettarsi con tutte le energie nei ...

Cina : una Serie di misure per la riduzione delle imposte per le imprese : Secondo gli addetti ai lavori, le misure elaborate durante la riunione del Consiglio di Stato ridurranno i costi dell'economia reale, dando un nuovo impulso all'innovazione tecnologica delle imprese.

Poste Italiane : buoni fruttiferi postali Serie P e Q uniformati. Il rimborso : Poste Italiane: buoni fruttiferi postali serie P e Q uniformati. Il rimborso rimborso buoni fruttiferi P e Q, quando è uguale I titolari di buoni fruttiferi postali sottoscritti negli anni Settanta-Ottanta si trovano spesso costretti a ricorrere ad assistenza legale nei confronti di Poste Italiane. Il motivo? Il rimborso degli interessi dimezzato sui buoni, che contrasta le aspettative dei clienti in buona fede, i quali si aspettano invece una ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Quinto-Sport Management 6-14. Mastini certi del terzo posto : Nel posticipo della 21ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile la Sport Management passa per 6-14 in casa del Quinto e conquista matematicamente almeno la terza posizione al termine della regular season, avendo, dopo i posticipi di questa sera, 17 punti di margine sul Posillipo, quarto, a cinque turni dal termine. Il tabellino della gara odierna (Fonte: sito federale): IREN GENOVA Quinto-Sport Management 6-14 IREN GENOVA QUINTO: ...

In arrivo The Rookie su Rai2 - la Serie con Nathan Fillion di Castle nel nuovo sabato proposto da Carlo Freccero : È in arrivo The Rookie su Rai2. La serie con Nathan Fillion di Castle è una delle novità in programma sulla rete diretta da Carlo Freccero. Basata su fatti realmente accaduti, lo show segue la storia di John Nolan, un uomo di circa 40 anni che si sposta a Los Angeles e diventa una delle matricole più anziane nel dipartimento di polizia. Nolan non ha però fatto i conti con gli aspiranti agenti, più giovani e molto più agguerriti di lui che dal ...

Risultati Serie C - nel posticipo è 1-1 tra Pordenone e Monza : le classifiche aggiornate [FOTO] : 1/36 Foto LaPresse/Claudio Grassi ...

Vela – Miami Melges 20 Winter Series : quinto posto per il Caipirinha Sailing Team : Miami Melges 20 Winter Series – Act 3. No race nella giornata conclusiva e il Caipirinha Sailing Team è buon quinto Previsioni pienamente rispettate a Miami, dove la giornata conclusiva della terza tappa delle Miami Melges 20 Winter Series è passata in archivio con un nulla di fatto a causa della totale assenza di vento: una bonaccia talmente bianca che il Comitato di Regata ha saggiamente deciso di rispedire i Team verso il cantiere ...

Serie A. Inter vince derby e scavalca Milan al 3° posto : L'Inter vince 3-2 il derby e torna al terzo posto, scavalcando di due punti il Milan: per i nerazzurri a segno Vecino (3'), de Vrij e Martinez

Basket - Serie A 2019 - 22a giornata : Colpo Venezia - espugnata Milano! Avellino aggancia Cremona al terzo posto - tutto invariato in zona salvezza : Al Mediolanum Forum di Assago succede quello che nessuno s’aspetta: il big match della 22a giornata di Serie A vede il successo dell’Umana Reyer Venezia, che è la prima squadra italiana, in questa stagione, ad espugnare il campo dell’A|X Armani Exchange Milano. E’ questa la principale notizia di questo turno, particolare per via della disputa delle partite integralmente nella giornata di oggi. FIAT TORINO-SEGAFREDO VIRTUS ...