La confessione choc di Walter Sabatini | “Avessi preso l’aereo per la Cina sarei morto”

'Papà mi disse di abortire'. Fabrizia De André - la nipote di Faber : confessione choc : Restia la mondo del gossip, se non per parlare del sui rapporto con il padre, Fabrizia ha un compagno e nel 2018 è diventata mamma di un maschietto. A proposito della gravidanza il padre le avrebbe ...

Infortunio Chochev - la confessione : “Pensavo che il destino volesse farmi smettere…” : “Grazie ai miei parenti, amici, colleghi, tifosi! Grazie a tutti voi per il vostro sostegno!“. Inizia così il messaggio che Ivaylo Chochev ha affidato a Instagram per ringraziare quanti gli hanno manifestato affetto in questi giorni dopo l’Infortunio subito in nazionale. Il giocatore bulgaro del Palermo ha riportato la frattura scomposta della rotula destra e la lesione completa del tendine. Nel post in cui si è fatto ...

Scialpi confessione choc ho rischiato di morire per colpa del cuore : Scialpi sui social è tornato a parlare delle proprie condizioni di salute, già molto preoccupanti e qualche tempo fa ha subito un’intervento per mettere un pacemaker. Il cantante ha raccontato di aver rischiato la vita per ben 3 volte, da inizio gennaio a oggi. Dimesso dall’ospedale, Scialpi avrà il responso da un ultimo esame effettuato. Sono un po’ triste perché il medico mi ha detto che in questo mese ho avuto un’aritmia non ...

Trono over - la confessione choc di Pamela : “Mi ha rotto un timpano con un pugno” : “Mi ha rotto un timpano con un cazzotto”. Dichiarazione choc al Trono over di Uomini e Donne: è la prima volta che una protagonista della trasmissione di intrattenimento di Maria De Filippi racconta in tv un episodio del passato così grave come la violenza sulle donne. Lei è Pamela Barretta, la dama di origini pugliesi che sta frequentano Stefano Torrese. Nata a Bari, non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Anche il suo profilo ...

Don Albanesi - la confessione choc : «Io abusato in seminario» : Una confessione choc, proprio nel giorno in cui Papa Francesco ha aperto nell'Aula del Sinodo in Vaticano il summit mondiale sulla pedofilia nel clero. Don Vinicio Albanesi ha infatti rivelato a...

Taylor Mega - la confessione choc : “A 17 anni facevo uso di eroina” : Taylor Mega, prima eliminata de L’Isola dei Famosi, si racconta a Silvia Toffanin a Verissimo: “Ho passato un periodo molto difficile da ragazza. Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il fidanzato di cui ero molto innamorata, sono andata in down totale e mi sono buttata sulle droghe pesanti, fino ad arrivare a quella più pesante di tutte, l’eroina“, ha detto la ragazza. “Questo periodo – ...

“L’ho fatta abortire - non volevo un figlio”. Andrea Roncato : la confessione choc : Ce lo ricordiamo per vecchie pellicole, amatissime nel panorama del trash italiano. Oggi però Andrea Roncato, sembra un altro: impegnatissimo fra teatro e cinema, con 10 film nell’ultimo anno, due con Pupi Avati e uno – di Virzì – che deve ancora uscire. Un grande ritorno, non c’è che dire, soprattutto dopo le voci sul suo passato. Lui senza dubbio non ne fa segreto e ai microfoni di Radio 2, nel programma I Lunatici, chiarisce ...