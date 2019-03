Kia - Al debutto la Mohave Masterpiece e la SP Signature

quattroruote

(Di giovedì 28 marzo 2019) In occasione del Salone di Seoul, la Kia ha presentato due concept denominatee SP, affiancate dalla anteprima nazionale della Imagine by Kia già svelata al Salone di Ginevra. Le due Suv presentate in Corea mostrano le future tendenze del design e anticipano una ulteriore evoluzione dei modelli di serie.Forme muscolose e tante cromature. Larappresenta una concreta anticipazione della futura generazione della Suv, disponibile sui mercati asiatici. L'accento è puntato su forme muscolose e ispirate al mondo dell'offroad, anche se le cromature presenti soprattutto nel frontale strizzano l'occhio ai segmenti premium. La mascherina è infatti una inedita interpretazione della Tiger Nose e integra anche i gruppi ottici Ice Cube a quattro elementi per lato, prendendo così le distanze dalla suv full size Telluride sviluppata per ...