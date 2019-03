Intubare il Rio La Foce delle Grotte di Stiffe | grido d' allarme e netto NO del Forum H2O

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 28 marzo 2019) L'Aquila - "il bellissimo Rio Laalleditrasformando cascate e pozze in un rigagnolo? NO grazie!" così ilH2O sul progetto depositato in regione per la Valutazione di Impatto Ambientale, intervento contestato dal neonato Comitato Salviamo Ladi. Il progetto, proposto dalla società Hydrowatt Spa, prevede di captare il rio proprio all'altezza dell'uscita, l'area frequentata da decine di migliaia di visitatori, per indirizzare l'acqua in una condotta di diametro di 80 centimetri interrata della lunghezza di 800 metri. La potenza nominale massima della derivazione per la produzione idroelettrica, di 250 litri al secondo, sarebbe di soli 304,46 Kw. Insomma, scavi, tubi e captazioni in unazone più importanti dell'aquilano dal punto di vista turistico e in piena area ...

