Il vulcano presente nella mappa di Fortnite sta per eruttare?

(Di giovedì 28 marzo 2019) Quando ungigante compare su unadi un gioco, sembra abbastanza ovvio che a un certo punto questoerutterà. Come saprete, con la Stagione 8, è apparso inune la maggior parte dei giocatori si aspettano un'eruzione di lava incandescente.La nuova MAT Il Pavimento è Lava non sembra essere l'unica lava che verrà introdotta: come segnalaIntel, alcuni leaker avrebbero identificato un file audio intitolato "Dopey" che sembra distintamente riprodurre un'eruzione delLo YouTuber HypeX è stato uno dei primi a scoprire il suono e ha pubblicato due esempi sul proprio account Twitter.Leggi altro...

