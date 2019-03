Il primo trailer di Borderlands 3 è finalmente tra noi | tutte le novità dall’annuncio

L’annuncio di Borderlands 3 è alle porte : il primo teaser trailer ufficiale ci riporta a Pandora : Borderlands 3 è sempre più vicino. E questa volta non è solo una promessa, ma una solidissima realtà confermata niente meno che dallo stesso team di sviluppo, i talentuosi ragazzi di Gearbox Software. Dopo aver annunciato un po' fra i denti di essere al lavoro sull'effettivo terzo capitolo della saga sparacchina pensata per la cooperazione online, la software house americana aveva solleticato i palati di fan vecchi e nuovi pubblicando via social ...

Dora e La Città Perduta : ecco il primo trailer del film! : ecco il primo trailer ufficiale di Dora e La Città Perduta, l’adattamento per il cinema della serie d’animazione Dora l’Esploratrice. Rilasciato online da Paramount Pictures il primo trailer ufficiale del film in chiave live action di Dora e La Città Perduta, dopo che la 20th Century Fox aveva diffuso i primi poster ufficiali della pellicola. ecco il trailer di ... Leggi tuttoDora e La Città Perduta: ecco il primo trailer del ...

La versione rimasterizzata di Yakuza 5 per PS4 si mostra nel primo gameplay trailer : Sega ha da poco annunciato un nuovo capitolo di Yakuza, ma, nel frattempo, con Yakuza 5 in arrivo su PS4, si completerà la raccolta dei giochi principali della serie sulla piattaforma di Sony. La compagnia ha condiviso il primo trailer che presenta Kiryu e il resto della crew con un sacco di gameplay.La remaster di Yakuza 5 esegue il gioco a 1080p e 60fps, e ha lo stesso identico contenuto del gioco originale su PS3.Qui sotto potete ammirare il ...

«Stranger Things 3» arriva il 4 luglio su Netflix : il primo trailer : Stranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiUn po’ fa impressione vedere come siano diventati grandi. Le guance rotonde iniziano pian piano a lasciare il posto a fisici filiformi, capigliature più curate e a una maturità nuova, sorprendente. La scopriamo attraverso le prime immagini della terza stagione di Stranger Things, la serie cult ...

«Once Upon a Time in Hollywood» - fuori il primo teaser trailer : Non potevano esserci dubbi, ma adesso che è stato rilasciato il primo teaser trailer di Once Upon a Time in Hollywood, c’è la conferma definitiva: solo Quentin Tarantino avrebbe potuto fare un film nella realtà tangente alla strage a Cielo Drive a opera dei seguaci di Charles Manson, trasformando un capitolo di cronaca nera della storia americana in una sorta di dramedy pop. Lo spirito della pellicola? È tutto in una ...

«Toy Story 4» : il primo trailer ufficiale : Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Al 27 giugno mancano poco più di tre mesi, ma l’attesa per il quarto capitolo di Toy Story pare incontenibile. Complice la condivisione dei primi poster e, soprattutto, del primo trailer ufficiale del film, che svela qualcosa in più sulla nuova avventura che Woody e Buzz affronteranno otto anni dopo il loro ultimo film. Che si trattasse di Andy o di Bonnie, la sua ...

SHODAN è qui e nascondersi è inutile nel primo incredibile trailer di System Shock 3 : È un mondo in passato vivo e pieno di attività ma ora controllato da una IA ribelle chiamata SHODAN. In questa stazione ci sono solo robot, mutanti e morti. Abbiamo in mente alcuni sistemi a livello ...

The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi : pubblicato il primo trailer del film : The Last Heroes, ultimo prodotto della “L/D Production Company” vede uscire oggi il suo primo trailer che trovate a fine articolo, il film è scritto e diretto da Roberto D’Antona (Fino All’Inferno) e sarà di genere Fantasy/Horror. il film racconta di come un gruppo di giovani Eroi tenteranno di fermare il risveglio di un’antica forza oscura e del suo esercito di dannati alla conquista della tranquilla cittadina ...

Il nuovo film di DOOM riceve il primo trailer : Universal ha deciso di portare nuovamente al cinema il leggendario franchise di DOOM, con un film intitolato DOOM: Annihilation, riporta Eurogamer.net.Scritto e diretto da Tony Giglio (Death Race 2, Death Race 3, Soccer Dog: The Movie), DOOM: Annihilation si propone di essere un reboot, il che significa che probabilmente non avrete bisogno di recuperare la trama del primo film di DOOM per capirlo.DOOM: Annihilation, come potete ben immaginare, ...

Good Omens - primo trailer sulle note di Under Pressure : «La fine del mondo sta arrivando e noi abbiamo perso l'Anticristo»: non poteva che andare così, la missione di cui si incarica la coppia “professionale” più improbabile dell’Universo. Dopo mesi di teaser, è finalmente stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Good Omens, una delle serie più attese dell’anno, in arrivo dal 31 maggio su Amazon Prime Video. Nel video, montato ad ...