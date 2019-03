Il padre di Matteo Renzi nuovamente nel ciclone è indagato in una nuova inchiesta : Tiziano Renzi, padre dell’ex premier è nuovamente nell’occhio del ciclone, indagato infatti, in una nuova inchiesta Il padre di Matteo Renzi, Tiziano, ‘indagato in una nuova inchiesta’: il reato ipotizzato sarebbe traffico di influenze „iziano Renzi sarebbe indagato dalla procura di Firenze con l’accusa di traffico di influenze illecite. La notizia è riportata sul quotidiano … Continue reading Il padre di ...

Immigrati - parla il padre di Moise Kean : 'Simpatizzo per la Lega di Matteo Salvini. Aiutiamoli a casa loro' : E ammette di essere simpatizzante della Lega : 'A me piace la Lega e la politica di Matteo Salvini . In questo momento sto cercando un'associazione per bloccare l'immigrazione dalla partenza. ...

Matteo Renzi : figli - moglie e padre - la carriera politica : Matteo Renzi: figli, moglie e padre, la carriera politica Chi è Matteo Renzi, famiglia e vita privata È stato il più giovane Premier della storia repubblicana italiana e con lui sembrava che la politica italiana fosse stata finalmente ossigenata da una ventata di novità. Il destino del suo partito ha però preso una piega differente e così si è conclusa la carriera del cosiddetto “ rottamatore”, alias Matteo Renzi di cui oggi esploriamo la ...

Matteo Renzi - il colpo basso dei tg Rai : in prima serata le immagini dell'interrogatorio del padre Tiziano : Tra i Renziani e la Rai , come riporta La Stampa , è ormai guerra aperta . Nell'occhio del ciclone ci sono i tg di prima serata dello scorso 25 febbraio , che hanno mostrato immagini dell'...

Matteo Renzi : "Orgoglioso di essere figlio di mio padre e di mia madre" : "Noi siamo quelli che restano e non mollano mai". Così Matteo Renzi al Lingotto di Torino per presentare il nuovo libro nella sua prima uscita pubblica dopo gli arresti domiciliari dei suoi genitori.- Ricomincia dal Lingotto di Torino il tour di Matteo Renzi per presentare 'Un'altra Stradà. Lungo simbolo di tante tappe salienti nella vita del Pd, la Sala Gialla è gremita. Pullman sono arrivati da tutto il Piemonte, ma anche ...

Matteo Renzi - agli arresti domiciliari il padre Tiziano e la madre Laura Bovoli : "Bancarotta fraudolenta" : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, padre e madre di Matteo Renzi, sono agli arresti domiciliari. Come riporta il Corriere della sera, la Guardia di Finanza ha eseguito l'ordine di cattura con l'accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Secondo la procura, i coniugi Renzi sono accusati di ave

Tiziano Renzi e Laura Bovoli - madre e padre di Matteo Renzi - agli arresti domiciliari : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd, Matteo Renzi, sono agli arresti domiciliari. La notizia viene riportata dal Corriere della Sera, secondo cui i due sono ai domiciliari insieme a Gian Franco Massone: sono accusati di emissione di fatture inesistenti.Continua a leggere

