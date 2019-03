Gli amori dei leader | ieri segreti | oggi social

Atletica – Coppa Europa di lanci - Gli azzurri pronti per il trofeo continentale di Samorin : E’ arrivata in Slovacchia la squadra italiana che sabato 9 e domenica 10 marzo sarà in gara nel trofeo continentale con 16 atleti tra peso, disco, martello e giavellotto La squadra azzurra è partita oggi per Samorin, in Slovacchia, dove sabato 9 e domenica 10 marzo sarà impegnata per la 19esima edizione della Coppa Europa di lanci. Nella prima delle due giornate si disputeranno le gare maschili senior di peso e disco, mentre al ...