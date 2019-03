Fonti Ue, hard Brexit sempre più vicina

più probabile un vertice straordinario il 10-11 aprile per unasenza accordo e per l'uscita del Regno Unito il 12 aprile. Lo si apprende daUe, dopo la riunione degli ambasciatori dei 27 in merito all'art. 50. Intanto domani la Camera dei Comuni voterà l'"accordo di divorzio" dalla Ue (che deve avere il via libera di Westminster entro il 22 maggio), e non l'annessa dichiarazione politica sulle relazioni future. Lo speaker della Camera John Bercow ha dato il proprio benestare: "La mozione è nuova".(Di giovedì 28 marzo 2019)