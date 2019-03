F1 | Hamilton per nulla spaventato da Bottas | “rispetto all’anno scorso | l’unica

sportfair

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il britannico ha sottolineato di non vedere alcun cambiamento inrispetto alloanno, nonostante il successo ottenuto in Australia La vittoria ottenuta dain Australia non ha sorpreso più di tanto Lewis, che aveva già inserito il proprio compagno di squadra nel novero dei piloti in lizza per il titolo.photo4/LapresseNon ci sono state particolari differenze nell’approccio del finlandese secondo il campione del mondo, come riferito da lui stesso alla vigilia del Gp del Bahrain: “ci lavoro insieme e non vedo nessuna differenza, è lo stesso dell’annotranne per il fatto che ha la barba. Non credo che abbia qualcosa di differente, è motivato ogni anno. Non l’ho mai ritenuto una persona debole, comunque. L’ho sempre visto come un ragazzo forte. Per me non è cambiatodopo la vittoria diin Australia, anche ...

