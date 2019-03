F1 | Alonso | «Che divertimento sulla macchina da rally!»

Montezemolo : Alonso - Schumacher e Lauda i più forti in Ferrari : L’ex-presidente della Ferrari Luca di Montezemolo ha parlato di Fernando Alonso dopo la vittoria alla 24 Ore di Daytona dicendo di lui, tra le altre cose, che non ha un “carattere facile”: “Sono molto felice, Fernando è un grande pilota. Ha spesso avuto difficoltà nell’essere un uomo-squadra, ma con Schumacher e Lauda è stato il […] L'articolo Montezemolo : Alonso , Schumacher e Lauda i più forti in Ferrari ...

24 Ore Daytona 2019 : Fernando Alonso fa sua la Maratona della Florida. Un vincente che non smette mai di stupire : Il weekend è andato in archivio e in Florida (Stati Uniti) Giove Pluvio si è assai divertito. La pioggia che ha accompagnato la celebre 24 Ore di Daytona ha reso ancor più epica questa edizione 2019 per i protagonisti in pista. Velocità e coraggio si sono fusi insieme per dar vita ad uno spettacolo senza precedenti, in cui il rischio era dietro l’angolo e dove solo i migliori potevano arrivare al traguardo. La doppia sospensione, con la ...