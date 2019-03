Clima | i medici per l’ambiente | l’Italia non fa abbastanza

Medici Sentinella per l’Ambiente : una strategia di prevenzione dai cambiamenti Climatici - il ruolo dei Medici per la Salute globale : E’ in programma martedì prossimo a Milano il convegno dal titolo “Medici Sentinella per l’Ambiente: una strategia di prevenzione dai cambiamenti climatici. Il ruolo dei Medici per la Salute globale” che si svolgerà presso il Centro di Aggregazione Metropolitano di Corso Garibaldi. L’incontro, organizzato dall’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente con la collaborazione della Fondazione Cariplo, dell’Ordine dei Medici di Milano, del Comune ...