Al Bano Carrisi fa una rivelazione sul matrimonio con Romina Power

(Di giovedì 28 marzo 2019) Al: “Quella scelta diha cambiato la mia esistenza” La più grande soap opera italiana non è né Centovetrine né Vivere né Un posto al sole: ma è la storia d’amore tra Al. Una storia che è in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico in una maniera invidiabile grazie a un sapiente misto tra buona musica e sentimenti sinceri. Eppure sono anni che non sono più una coppia e che Alsi è rifatto una vita con Loredana Lecciso con la quale ha comunque mantenuto un bel rapporto. Alle pagine del settimanale di Oggi il leone di Cellino San Marco ha fatto unasul suocone più precisamente quando vide che si stava incrinando poco a poco.“Sono stati anni bellissimi e irripetibili. Quandosi manifestò stanca verso il nostro rapporto fu molto difficile per me. Quella scelta di ...

