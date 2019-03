Addio mondo analogico | perché gli studenti non sanno più leggere l’ora con le lancette

Il mondo dello sport piange Cino Marchese - Addio al manager di Tomba e Baggio : È morto Cino Marchese: uno dei manager di sport più grandi è scomparso a Roma all’età di 81 anni Il mondo dello sport saluta per sempre Cino Marchese. Il manager di personaggi come Alberto Tomba, Roberto Baggio e Martina Navratilova è morto improvvisamente all’età di 81 anni nella sua casa di Roma ieri mattina. Marchese fu il primo a portare in Itala il concetto di marketing legato allo sport. Nella sua carriera, oltre a ...

Aereo Ethiopian Airlines : Addio a Sebastiano Tusa - “tutto il mondo della cultura perde in modo brutale un intellettuale di prestigio assoluto” : “In queste ore notizie terribili arrivano in riferimento alla tragedia aerea del Boeing 737 della Ethiopian Airlines. L’assessore ai Beni culturali e all’Identita’ Siciliana della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa, gia’ Sovrintendente del Mare della Regione Siciliana, secondo le informazioni pervenute, era a bordo del volo, diretto in Kenya per un progetto dell’Unesco. Archeologo italiano di fama internazionale ...

Karl Lagerfeld morto - l'Addio social del mondo della moda. Donatella Versace : 'Io e Gianni abbiamo imparato da te' : In un mondo di supermercati e umanità a basso costo, tu eri unico. Ti amo Karl!'. 'È una notizia così triste - scrive Victoria Beckham - Karl era un genio e sempre così gentile e generoso con me sia ...

Karl Lagerfeld morto - l'Addio social del mondo della moda. Donatella Versace : 'Io e Gianni abbiamo imparato da te' : Il mondo della moda piange Karl Lagerfeld. Da Valentino a Donatella Versace, si moltiplicano gli addii social e i tweet adolorati. 'Amico mio ... tu sarai per me sempre il giovane sorridente e pieno di ...

"Addio agli auricolari" - ecco la tecnologia del MIT che cambierà il mondo : Addio agli auricolari. Un team di scienziati del prestigioso Massachusetts Institute of Technology ha sviluppato una tecnologia, a dir poco rivoluzionaria, che consentirà di trasmettere le onde sonore ...

Addio al marinaio della foto del bacio più famoso del mondo : Washington, 18 feb., askanews, - E' morto a 95 anni il marinaio statunitense reso celebre dalla foto scattata nel 1945 in cui bacia una ragazza all'annuncio della fine della Seconda Guerra Mondiale. ...

Oppy dice Addio : "Si sta facendo buio...". E il mondo lo saluta come fosse un uomo : ... quaggiù, prima che altri, chissà dove, ci rubino l'idea mettendo il cappello su quel giardino delle delizie pieno di risorse che potrebbero risollevare il Pil del nostro piccolo mondo antico. E ...

Luca Onestini - in futuro Addio al mondo dello spettacolo : i motivi : Luca Onestini, in futuro addio al mondo dello spettacolo: i motivi dell’ex tronista di Uomini e Donne C’è chi è pronto a vendere l’anima per entrare a far parte del mondo dello spettacolo e chi invece è pronto a salutare tutti con un arrivederci e grazie. Luca Onestini s’inserisce nella seconda categoria, almeno stando a […] L'articolo Luca Onestini, in futuro addio al mondo dello spettacolo: i motivi proviene da ...

Emiliano Sala - il saluto del mondo del calcio : i messaggi di Addio sui social : Dopo il ritrovamento del corpo del giocatore, il mondo del calcio ha voluto rendergli omaggio con un pensiero. A ricordarlo tanti colleghi, ma anche i club di tutto il mondo. Commovente il messaggio della sorella Sala, LA POLIZIA CONFERMA: IL CORPO RECUPERATO È IL SUO

Addio Emiliano Sala - il saluto del mondo del calcio è commovente : l’omaggio per l’attaccante argentino [FOTO] : 1/15 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : Brignone dice Addio al sogno gigante - la miglior Costazza della stagione : A Maribor sono andate in scena le ultime due gare della Coppa del Mondo femminile prima dei Mondiali di Are e la prova slovena non ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia, soprattutto in gigante, dove è arrivata la delusione più grande con l’uscita nella prima manche di Federica Brignone. Su quella scivolata dopo il primo intermedio per la valdostana non è volata via solo la possibilità di lottare per il podio in quel di Maribor, ...

Stewart Adams morto a 95 snni - Addio al padre dell'antidolorifico più usato al mondo : E' morto a 95 anni Stewart Adams , l'uomo che ha legato il suo nome alla scoperta dell' ibuprofene , ossia al principio attivo di uno degli antidolorifici più usati al mondo da decenni. Adams si è spento ieri nella sua casa di Nottingham, in Inghilterra, come riferito dal figlio Charles ai media britannici. Laureato in farmacia, fece la scoperta destinata a cambiare ...