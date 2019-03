Volvo e la sicurezza | lanciato il progetto E V A

# Volvo condivide la sicurezza - Top Speed : un'iniziativa che racchiude in sé e celebra sessant'anni di condivisione col mondo dei risultati della ricerca condotta nell'ambito della sicurezza automobilistica, mettendo tuttavia in evidenza la ...

Volvo - I 60 anni della cintura di sicurezza e della condivisione : Normalmente, un compleanno implica che sia il festeggiato a ricevere il regalo. La Volvo , però, non la pensa così. Infatti, per celebrare i sessant anni della cintura di sicurezza anteriore a tre punti, che evitò di brevettare per agevolarne la diffusione, rende accessibile allintera industria del settore automotive i dati raccolti durante sei decenni di studi attraverso una biblioteca digitale.La ricerca va oltre le stelle. Si tratta di un modo ...

Da Volvo un messaggio forte : limitare la velocità per la sicurezza : Volvo Cars, in quanto leader mondiale nell’ambito della sicurezza automobilistica, manda un segnale forte riguardo ai pericoli dell’eccesso di velocitàe annuncia l’intenzione di limitare la velocità massima delle automobili di sua produzione a 180 km/h a partire dal 2020. La strategia etica della Casa automobilistica, nota come Vision 2020, punta ad azzerare il numero di […] L'articolo Da Volvo un messaggio forte: limitare la velocità per ...