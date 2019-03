Vìola gli obblighi di sorvegliato speciale | denunciato a Vittoria

Corona rientra a San Vittore : violazioni per il caso Fogli e boschetto di Rogoredo : Nuovi guai per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che stando alle notizie riportate nelle ultime ore dalle principali agenzie di stampa, sarebbe stato prelevato dai Carabinieri nel pomeriggio di lunedì 25 marzo e portato nuovamente in carcere, in forza di una disposizione del giudice del Tribunale di Sorveglianza. Il giudice Simone Luerti ha quindi disposto la sospensione dell'affidamento terapeutico di Fabrizio Corona, disposizione ...

Tesla Model 3 - violata da hacker professionisti. E Elon Musk gliela regala : Come dire, parafrasando una celebre citazione latina, “se non puoi sconfiggerli, alleati con loro”: e Tesla, questo, lo fa da ormai quattro anni. Mettere alla prova di hacker professionisti e invasivi i software delle sue vetture, finanziando in prima persona questo tipo di “ricerca informatica” e offrendo in palio premi sostanziosi. Una strategia controffensiva che l’azienda di Elon Musk ha messo in atto anche quest’anno, ...

Viola - albanese : «I figli dei migranti saranno i vostri medici e avvocati» : Quando sei istruito e ambizioso, ti liberi più in fretta dell’etichetta di «straniero». Viola Mece Shamku è albanese, è moglie e mamma di due figli in carriera, lavora come insegnante e mediatrice culturale. Ha tanti amici. Alcuni li ha messi in discussione, negli ultimi anni, perché c’è una cosa che non ha intenzione di tollerare: il razzismo. Nella città in cui vive, Saluzzo, in provincia di Cuneo, Piemonte, ogni estate arrivano tanti ...

Congresso sulle famiglie - il M5S non sarà presente - lo dichiara Luigi Di Maio : “Violati i diritti delle donne” : Il leader del Movimento 5 Stelle dichiara la non presenza del M5S al Congresso sulle famiglie Luigi Di Maio ribadisce con forza il no del Movimento 5 Stelle al “Congresso sulle famiglie” di Verona. “Ve lo dico: se qualcuno di voi pensa che la donna debba restarsene a casa a farsi dire quello che deve … Continue reading Congresso sulle famiglie, il M5S non sarà presente, lo dichiara Luigi Di Maio: “Violati i diritti ...

Tifoso del Cagliari ha un infarto allo stadio - cori choc dagli ultrà viola : 'Devi morire' : La gara tra Cagliari e Fiorentina , al di là del risultato della partita, avrebbe dovuto sancire l'amicizia tra le due tifoserie unite nel ricordo del compianto capitano viola e, ancora prima, ...

L'eredità ghigliottina oggi - la campionessa Viola Casadei vince 190mila euro : Ravenna, 16 marzo 2019 " Vittoria coi 'fiocchi' per la giovane ravennate Viola Casadei : ben 190 mila euro . Dopo cinque sere a digiuno, quella di stasera è stata una vittoria indescrivibile per ...

Calcio - tifoso del Cagliari colto da infarto. Cori degli ultrà viola : 'Devi morire' : Numerosi gli attestati di solidarietà dei tifosi della Fiorentina per il 45enne Cagliaritano colto da malore e morto ieri sera in Curva Sud della Sardegna Arena nell'ultimi minuti di Cagliari-...