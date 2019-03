Usa | atterraggio d' emergenza per un Boeing 737 Max 8 in Florida ma stavolta è un guasto

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il volo era partito da Orlando, dove ha fatto ritorno poco dopoil decollo. Non vi erano passeggeri a bordo e non si tratta dello stessodei due aerei caduti

Corriere : Atterraggio d’emergenza per un altro Boeing 737 Max 8: «Problema ai motori» - AS3691 : RT @Corriere: Atterraggio d’emergenza per un altro Boeing 737 Max 8: «Problema ai motori» Video - CarloBi85609759 : RT @Corriere: Atterraggio d’emergenza per un altro Boeing 737 Max 8: «Problema ai motori» Video -