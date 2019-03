Torna Colorado con Belen e Paolo Ruffini | tutti i comici e le anticipazioni

Francesca Cipriani Torna a Colorado - è ufficiale : la conferma : Colorado 2019, non solo Belen: Elena Morali annuncia Francesca Cipriani nel cast Colorado torna in prima serata e lo fa in grande stile. A condurre il programma comico, come molto già sapranno, ci saranno Belen Rodriguez e Paolo Ruffini. Loro due, però, non saranno gli unici volti noti al pubblico del piccolo schermo che prenderanno […] L'articolo Francesca Cipriani torna a Colorado, è ufficiale: la conferma proviene da Gossip e Tv.