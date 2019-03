San Siro in fuorigioco | sempre più concreto il piano per abbatterlo

Nuovo Stadio San Siro - le parole del Sindaco di Milano Giuseppe Sala : Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un incontro con il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli, ha commentato le voci per cui Inter e Milan si starebbero mettendo d’accordo per un Nuovo impianto, alternativo al Meazza, da costruire nell’area dei parcheggi dell’attuale Stadio. Queste le sue parole: “La Soprintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro. A me ad oggi ...

Sala : «Nuovo stadio? Preferirei si lavorasse su San Siro» : Il sindaco di Milano Beppe Sala è intervenuto a proposito della possibilità che Inter e Milan decidano di realizzare un nuovo stadio, con conseguente demolizione del “Meazza”: «La sovrintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro, a me ad oggi non risultano. Io ribadisco la mia posizione: Preferirei che si lavorasse su […] L'articolo Sala: «Nuovo stadio? Preferirei si lavorasse su San Siro» è stato realizzato da Calcio e ...

Abbattere San Siro per il nuovo stadio - i tifosi protestano : L’edizione odierna della Gazzetta riporta la notizia dell’accordo trovato dalle due società di calcio milanesi per quanto riguarda il nuovo stadio. “Inter e Milan ormai convergono su un progetto condiviso per il nuovo stadio da presentare a Palazzo Marino: prevede la costruzione di un impianto “ex novo”, nell’attuale area occupata dai parcheggi” La conferma è arrivata direttamente dall’a.d. nerazzurro ...

Milan ed Inter sono d’accordo - nuovo stadio a San Siro : il Meazza verrà abbattuto - tifosi nostalgici “in lacrime” : Milan ed Inter sono vicinissime alla presentazione di un progetto per quanto concerne il nuovo stadio che sorgerà in quel di San Siro, il vecchio Meazza verrà abbattuto Milan ed Inter hanno raggiunto un accordo, continueranno infatti a braccetto l’iter per la costruzione di un nuovo stadio, presentando nelle prossime settimane un progetto ex novo al Comune di Milano. Le parole dell’a.d. Interista Alessandro Antonello sono ...

Nuovo San Siro - Antonello (AD Inter) : “A breve comunicheremo la nostra scelta riguardo lo stadio” : “A breve comunicheremo al Comune quale sarà la scelta di Inter e Milan per quanto riguarda lo stadio”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, intervistato da Sky Sport. Che prosegue: “Stiamo lavorando a questo progetto insieme al Milan e riteniamo che lo stadio di proprietà possa essere uno degli asset fondamentali per la crescita dei club stessi. Inter e Milan stanno lavorando ...

Addio a San Siro - arriva il sì dell’Inter al nuovo stadio : «Inter e Milan procedono insieme. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma i tempi sono maturi. A breve comunicheremo al Comune quale sarà la scelta condivisa. Milano ha bisogno di uno stadio all’altezza delle principali città europee». Così l’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha fatto il punto, a margine dell’assemblea dell’Eca, sulle riflessioni in corso […] L'articolo Addio a San Siro, ...

Inter - Antonello in esclusiva : 'Presto la proposta al comune per San Siro con il Milan' : Parola di Alessandro Antonello , amministratore delegato dell'Inter che " in esclusiva ai microfoni di Sky Sport " ha fatto il punto sui progressi del progetto. "Noi come Inter " ha detto Antonello - ...

San Siro - mozione per lo stop alle pubblicità dei siti di scommesse a bordocampo : Niente più pubblicità ai siti di scommesse a bordo campo a San Siro. È il contenuto di una interrogazione presentata dal Pd al sindaco di Milano Beppe Sala per intervenire sul tema, secondo quanto riportato dall’edizione milanese del Corriere della Sea. Una mozione già firmata da altri gruppi di maggioranza in cui viene quindi chiesto […] L'articolo San Siro, mozione per lo stop alle pubblicità dei siti di scommesse a bordocampo è ...

San Siro rischia la demolizione - entro un mese il progetto del nuovo stadio [DETTAGLI] : Lo storico stadio Giuseppe Meazza rischia la demolizione, visto il nuovo progetto che sarà presentato entro fine aprile per la costruzione di un nuovo impianto. E’ quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport. entro un mese Milan e Inter presenteranno al Comune di Milano il progetto per il nuovo stadio, che potrebbe essere un ammodernamento di San Siro o, più probabilmente, un rifacimento da zero. Ciò che più interessa gli appassionati ...

Milano : domani arcivescovo Delpini a San Siro con ragazzi cresime : Milano, 23 mar. (AdnKronos) - domani domenica 24 marzo, allo stadio San Siro, alle ore 17, l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, incontrerà i ragazzi e le ragazze che riceveranno nel corso di quest’anno il sacramento della Cresima. All’evento sono attese più di 50mila persone, tra cresim

Scontri Inter-Napoli - tifoso morto a San Siro : emesse le condanne per 5 ultras : Inter-Napoli è rimasta nella memoria di tutti a causa degli Scontri che hanno portato alla morte di un tifoso fuori dallo stadio di San Siro Il gup di Milano Carlo Ottone De Marchi ha condannato, al termine del processo con rito abbreviato, i cinque tifosi accusati di rissa aggravata e altri reati in relazione agli Scontri del 26 dicembre scorso prima della partita Inter-Napoli in cui perse la vita Daniele Belardinelli. In particolare il ...

La fermata M5 San Siro a Milano diventa “San Siro Dazn” : Dazn, la piattaforma di sport online e in streaming (CLICCA QUI PER PROVARE IL SERVIZIO GRATIS PER UN MESE), si è aggiudicata i naming rights della fermata San Siro della linea 5 della metropolitana di Milano. Dazn prende così il posto di Mediaset Premium, che aveva sponsorizzato la stazione della linea lilla di San Siro […] L'articolo La fermata M5 San Siro a Milano diventa “San Siro Dazn” è stato realizzato da Calcio e ...

Milan-Inter - Salvini : “Il tifoso che c’era ieri a San Siro era incazzato come un bufalo” : “Chi sono io per giudicare? . Non perchè abbiamo perso perchè ci sta, ma perchè non abbiamo mai provato a vincere“. Lo ha detto Matteo Salvini, a Rtl 102.5, parlando della sconfitta subita dal Milan nel derby contro l’Inter. “Non c’era voglia, grinta, idea di gioco – ha proseguito il vice premier – e c’erano giocatori sbagliati al posto sbagliato. Capita, sbaglio io da ministro. Ringhio è un ...

Icardi non è a SanSiro - Spalletti si gode il Toro : Vince nel Derby di Milano soprattutto Lautaro Martinez, il ventunenne argentino ormai catalogato come l’uomo che non fa rimpiangere Icardi.A Martinez, non a Icardi, che allo stadio non si è visto, ma come ha assicurato l’a.d. nerazzurro Marotta questo è relativo e Maurito resta un giocatore dell’Inter. Ma questo è il tempo di Lautaro Martinez, frontman del quarto stato interista, giocatore simbolo del futuro perché Maurito, chissà.E Martinez ...