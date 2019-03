Sacra corona unita | blitz nel Salento | 14 misure cautelari

Blitz GdF contro Sacra corona - arresti : 8.15 Militari di Lecce, con lo Scico di Roma della GdF, coordinati dalla Dda di Lecce,sono impegnati in un'operazione antimafia nel Salento,per eseguire ordini di custodia cautelare a carico di 14 persone, vertici ed esponenti di spicco del clan "Caracciolo-Montenegro",egemone nei territori di Monteroni,Leverano, Copertino, Porto Cesareo,e nel sud Salento; 41 in totale i denunciati. I reati contestati:associazione di tipo mafioso,produzione e ...

Isola dei Famosi - la soffiata di Eva Henger : "L'avevo detto io. Con Corona...". Marcuzzi masSacrata : cosa sa : Non c'è pace per Alessia Marcuzzi. La conduttrice dell'Isola dei Famosi 2019 si è guadagnata l'astio di molti per non aver preso le difese di Riccardo Fogli dopo esser stato umiliato da Fabrizio Corona. Già la sera del confonto l'ex naufraga Eva Henger aveva attaccato la conduttrice e il reality con

Taylor Mega masSacra Giampiero Mughini : 'Oggi pure uno come Fabrizio Corona...' : Non si tira indietro, Taylor Mega , che ribatte colpo su colpo a Giampiero Mughini , il quale la aveva attaccata in una lettera pubblicata su Dagospia . Mughini, per la cronaca, non la aveva citata in modo esplicito ma era chiaro come si riferisse a lei: lo scrittore ha affermato di non avere grande stima delle 'influencer', bollando l'ex naufraga dell' Isola dei ...

Pomeriggio 5 - Fabrizio Corona masSacrato da Barbara D'Urso senza neppure nominarlo : Tutti contro Fabrizio Corona per la vergogna perpetrata nei confronti di Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi. Anche Barbara D'Urso, che a Pomeriggio 5 ha criticato aspramente l'ex re dei paparazzi, senza neppure nominarlo. "Non voglio giudicare la persona perché sapete che non abbiamo un buon rappor